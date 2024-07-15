ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.0 комментариев
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя СБУ Валентина Наливайченко и секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко по делу о военных преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.
Там сообщили, что суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Валентину Наливайченко и Александру Литвиненко, обвиняемым по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».
Решение вступает в силу с момента экстрадиции обвиняемых в Россию или задержания их на российской территории.
Ранее Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных.