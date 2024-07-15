Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Там сообщили, что суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал Валентину Наливайченко и Александру Литвиненко, обвиняемым по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

Решение вступает в силу с момента экстрадиции обвиняемых в Россию или задержания их на российской территории.

Ранее Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных.