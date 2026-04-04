Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Тегеран потребовал уважать право на мирный атом ради мира
Тегеран потребовал уважать право страны на мирный атом как одно из условий заключения мира, передает РИА «Новости». Дипломатический источник пояснил, что для прекращения войны необходимо обеспечить устойчивый мир, а не просто прекращение огня, поскольку у Ирана уже есть негативный опыт нарушенных договоренностей.
Среди дополнительных условий Иран называет создание механизма поддержания мира, который должен включать осуждение агрессоров, выплату репараций и компенсацию материального ущерба, а также снятие всех введенных против страны санкций. Источник подчеркнул, что только комплекс мер, включая уважительное отношение к праву на мирный атом, позволит достичь долгосрочной стабильности в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ТАСС озвучил основные требования Тегерана к США и Израилю для достижения прочного мира. На пресс-конференции в Москве Джалали заявил о необходимости полной отмены американских санкций, компенсации всего ущерба и предоставления гарантий неповторения агрессии. Ранее иранский чиновник в рамках дипломатических контактов с Вашингтоном выдвинул условия прекращения всех военных действий, предоставления гарантий ненападения, выплат компенсаций и признания суверенитета Ирана над Ормузским проливом.