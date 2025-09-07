Германия выделила 10 млрд евро на модернизацию гражданской обороны

Tекст: Ольга Иванова

Власти Германии разработали масштабный план по укреплению гражданской обороны, передает ТАСС. Согласно заявлению министра внутренних дел Александера Добриндта, до 2029 года на эти цели будет выделено 10 млрд евро.

Министр подчеркнул: «Мы модернизируем нашу систему гражданской обороны». Новый пакт предусматривает инвестиции в транспорт, технические возможности и функциональность системы. Ежегодно в период с 2024 по 2029 год планируется выделять до 900 млн евро.

В рамках программы власти намерены закупить современные системы оповещения, включая сирены и мобильные технологии, построить новые убежища и увеличить количество кризисных учений для служб гражданской обороны. Особое внимание уделят созданию устойчивой цифровой связи между гражданской обороной и Бундесвером.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий в ФРГ закупят 1,5 тыс. пожарных машин, карет скорой помощи, командных пунктов и тяжелой техники. Отмечается, что ранее часть сирен и убежищ в Германии была демонтирована из-за низкой востребованности, однако ситуация изменилась, и страна должна быть готова к чрезвычайным ситуациям. Сейчас в Германии работает 579 убежищ, рассчитанных почти на 480 тыс. человек.

