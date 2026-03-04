Лидеру «Бумбокс» Хлывнюку предрекли тюремный срок за спонсирование ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Перечисление доходов от прослушивания песен на российских площадках в пользу противника считается финансированием ВСУ, пояснила Браун РИА «Новости».

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей, а также конфискация имущества.

Ранее сам Хлывнюк признался, что тратит заработанные в России средства на обеспечение своего подразделения.

Специалист добавила, что музыканта также могут привлечь к ответственности за содействие терроризму. В случае официального признания действий украинских войск террористическими, Хлывнюку будет грозить аналогичный срок заключения.

Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам лишения свободы. Служба безопасности Украины предъявила обвинения певцу Ярославу Дронову в глорификации российских военных.