Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Лидеру «Бумбокс» Хлывнюку предрекли тюремный срок за спонсирование ВСУ
Музыкант группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк может оказаться за решеткой в России из-за перечисления авторских гонораров на нужды украинской армии, сообщила подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Перечисление доходов от прослушивания песен на российских площадках в пользу противника считается финансированием ВСУ, пояснила Браун РИА «Новости».
За это преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей, а также конфискация имущества.
Ранее сам Хлывнюк признался, что тратит заработанные в России средства на обеспечение своего подразделения.
Специалист добавила, что музыканта также могут привлечь к ответственности за содействие терроризму. В случае официального признания действий украинских войск террористическими, Хлывнюку будет грозить аналогичный срок заключения.
Винницкий городской суд заочно приговорил российского рэпера Мишу Маваши к восьми годам лишения свободы. Служба безопасности Украины предъявила обвинения певцу Ярославу Дронову в глорификации российских военных.