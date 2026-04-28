Хинштейн сообщил о гибели семьи фельдшера из Курска при атаке дрона ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Max, трагедия произошла в белгородском приграничном районе, где фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Беловской ЦРБ Курской области вместе с мужем и сыном направлялась на блокпост, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации.

По словам Хинштейна, они стали жертвами атаки беспилотника ВСУ: «В белгородском приграничье погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилета дрона на блокпосту. К огромной скорби, ее муж тоже погиб».

Женщине накануне исполнилось 42 года, ее мужу было 40 лет. Их 16-летний сын Виталий получил акубаротравму и находится в шоковом состоянии, он был доставлен в детскую областную больницу Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь. В среду, по поручению губернатора, мальчика перевезут в Курск. Министр здравоохранения региона уже связалась с белгородскими коллегами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией.

Губернатор отметил, что с пострадавшим подростком работают психологи, и пообещал оказать ему всю необходимую поддержку. Хинштейн выразил искренние соболезнования семье погибших.

За последние сутки в регионе сбили 24 вражеских беспилотника.

ВСУ нанесли 49 артобстрелов по приграничью Курской области.