    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 10:54 • Новости дня

    Хинштейн сообщил о гибели семьи фельдшера из Курска при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) Беловской ЦРБ Курской области и ее муж погибли в результате атаки ВСУ на блокпост в Белгородской области, 16-летний сын получил ранения, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Max, трагедия произошла в белгородском приграничном районе, где фельдшер фельдшерско-акушерского пункта Беловской ЦРБ Курской области вместе с мужем и сыном направлялась на блокпост, чтобы снять мальчику аппарат наружной фиксации.

    По словам Хинштейна, они стали жертвами атаки беспилотника ВСУ: «В белгородском приграничье погибла фельдшер ФАПа Беловской ЦРБ от прилета дрона на блокпосту. К огромной скорби, ее муж тоже погиб».

    Женщине накануне исполнилось 42 года, ее мужу было 40 лет. Их 16-летний сын Виталий получил акубаротравму и находится в шоковом состоянии, он был доставлен в детскую областную больницу Белгорода, где ему оказывают необходимую помощь. В среду, по поручению губернатора, мальчика перевезут в Курск. Министр здравоохранения региона уже связалась с белгородскими коллегами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией.

    Губернатор отметил, что с пострадавшим подростком работают психологи, и пообещал оказать ему всю необходимую поддержку. Хинштейн выразил искренние соболезнования семье погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о раненом в результате атаки ВСУ на Курскую область.

    За последние сутки в регионе сбили 24 вражеских беспилотника.

    ВСУ нанесли 49 артобстрелов по приграничью Курской области.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    28 апреля 2026, 00:40 • Новости дня
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна

    Глава МИД Израиля Саар отверг претензии Киева по теме российского зерна

    Tекст: Антон Антонов

    Претензии украинских властей относительно закупок зерна, собранного, по данным Киева, в новых регионах России, не подкреплены доказательствами, заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

    Руководитель дипломатического ведомства указал своему украинскому коллеге Андрею Сибиге на недопустимость выстраивания межгосударственных отношений через социальные сети и средства массовой информации, передает РИА «Новости».

    «Обвинения не являются доказательствами. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не обратились за юридической помощью, прежде чем обратиться к СМИ и социальным сетям», – подчеркнул израильский министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Сибига сообщил, что МИД Украины вызвал израильского посла для вручения ноты протеста.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    28 апреля 2026, 05:43 • Новости дня
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    Падение обломков дрона вызвало пожар на НПЗ в Туапсе
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    «В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ», – сообщил оперативный штаб в «Максе».

    В результате инцидента никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 122 специалиста и 39 единиц специальной техники, в том числе расчеты регионального управления МЧС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черном море после атаки дронов ВСУ образовалось огромное нефтяное пятно. На прошлой неделе сообщалось, что в Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара на морском терминале.

    Комментарии (18)

    28 апреля 2026, 04:49 • Новости дня
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    Украинские депутаты отказались брать ответственность за уступку территорий
    @ Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские парламентарии опасаются брать на себя ответственность за возможное соглашение об урегулировании конфликта на Украине и хотят сдать мандаты, сообщила депутат Лариса Билозир.

    Обсуждение было связано с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о соглашении, предусматривающем потерю Украиной территорий, передает ТАСС.

    Билозир указала, что может потребоваться голосование в Верховной раде для ратификации такого соглашения, поэтому депутаты всерьез задумываются об уходе из парламента.

    «Многие депутаты хотят сложить мандат. Вы понимаете? То есть это такую ответственность на себя взять <...>. Буду откровенна с вами. Многие депутаты не готовы брать на себя такую ответственность. Очень многие хотят сложить мандат и уйти», – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц допустил уступку части территорий Украиной ради заключения мира с Россией. Владимир Зеленский ранее пригрозил желающим сложить мандат депутатам Верховной рады отправкой на фронт.

    27 апреля 2026, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР
    Российские войска освободили сумское Таратутино и Ильичовку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Таратутино в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Ильичовку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север»  нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Мирополья, Новой Сечи и Корчаковки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады рядом с Польной, Землянкой, Украинским, Красным Яром и Варваровкой.

    Противник при этом потерял более 165 военнослужащих, боевую машину хорватской РСЗО RAK-SA-12 и восемь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Ильичовка. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Кутьковки, Великой Шапковки, Боровой, Чернещины в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба и Маяков в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины, включая две американские HMMWV, три артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «Град» и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Константиновки, Кривой Луки, Артема, Рай-Александровки, Николаевки и Краматорска в ДНР.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины. Уничтожены три склада боеприпасов, семь складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Новоалександровки, Белицкого, Сергеевки, Василевки, Кучерова Яра, Доброполья в ДНР, Новоподгородного и Ивановки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 280 военнослужащих, три бронемашины, два артиллерийских орудия и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Добропасово, Великомихайловки в Днепропетровской области, Барвиновки, Новоселовки, Любицкого, Воздвижевки, Омельника и Лесного в Запорожской области.

    Противник при этом потерял до 270 военнослужащих и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Бочково в Харьковской области.

    Российские войска за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    28 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    @ defence-industry.eu

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки американской ракеты AIM-120C-8, обнаруженные после российского авиаудара по Днепропетровску, впервые подтвердили использование на Украине одной из самых современных версий AMRAAM, отличающейся увеличенной дальностью и улучшенной защитой от помех.

    Обломки передовой американской ракеты AIM-120C-8 были обнаружены на месте российского авиаудара по Днепропетровску, что свидетельствует о применении ВСУ одной из самых современных версий ракеты AMRAAM, передает TWZ.

    Фотография с маркировкой AIM-120C-8 появилась в Сети, став первым подтверждением поставок Киеву именно этой модификации, наряду с более ранними AIM-120A/B.

    AIM-120C-8 запускается либо с истребителей F-16, либо с наземных комплексов NASAMS, которые используют те же ракеты без серьезных доработок.

    Эксперты отмечают, что «важность AMRAAM для F-16 трудно переоценить». Украинские пилоты давно добивались поступления таких ракет, а после исчерпания запасов более дешевых Sidewinder основным вооружением для воздушных боев остаются AMRAAM и 20-миллиметровая пушка Vulcan.

    AIM-120C-8 превосходит предыдущие версии по дальности, наведению и сопротивлению помехам, благодаря постоянным доработкам. Хотя точные характеристики засекречены, считается, что эта ракета способна поражать цели на расстоянии 120–160 км, что позволяет частично нивелировать преимущество России с ракетой Р-37М.

    Обломки могли остаться как после воздушного пуска с F-16, так и после запуска с наземного NASAMS. При этом поставки новых версий ракет могут говорить о том, что старые запасы A/B и ранних C-модификаций у Украины практически исчерпаны.

    Использование AIM-120C-8 дает Украине более современное вооружение для защиты от российских атак, однако растущий спрос на такие ракеты может усилить напряженность среди западных партнеров по поставкам, учитывая мировую нехватку современных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США одобрили передачу киевскому режиму вооружения для истребителей F-16, включая ракеты класса «воздух–воздух» AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.

    Переданные Украине первые истребители F-16 несут ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM и малой дальности AIM-9 Sidewinder и оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил о планах использовать F-16 для защиты авиационных мощностей и усиления ПВО украинских городов с применением ракет AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

    27 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Поддубный рассказал о взятии Гришино методом «троянского коня»

    Военкор Поддубный рассказал о взятии Гришино методом троянского коня

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группы «Центр» использовали тактику «троянского коня», проникнув в поселок на трофейной американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Освобождение поселка Гришино на северо-западе от Красноармейска в ДНР стало возможным благодаря необычной тактике российских штурмовиков, сообщил в Max Поддубный.

    По его словам, военнослужащие группировки «Центр» использовали метод «троянского коня»: бойцы проникли в населенный пункт на восстановленной трофейной технике ВСУ – американской БМП «Брэдли» и бронетранспортере М-113, которые до этого были обездвижены ударами FPV-дронов и подрывом на противотанковой мине.

    На этих машинах в поселок была доставлена группа штурмовиков, выполнивших боевую задачу и вернувшихся обратно на той же технике.

    В ходе операции, по словам военкора, российские военные использовали тактику малых групп, длительно скрытно удерживали позиции в тылу противника, а также активно применяли разведданные для корректировки огня и наведения ударных дронов, что стало ключом к успеху.

    Применение трофейной техники позволило подразделениям 35-й бригады продвинуться в глубину обороны ВСУ, продолжая освобождение территорий Донбасса. Овладение Гришино открыло российским войскам путь к границе с Днепропетровской областью, а под огневой контроль перешел протяженный участок трассы Е-50.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили два населенных пункта: они взяли под контроль харьковское Ветеринарное и Гришино в ДНР.

    27 апреля 2026, 22:27 • Новости дня
    Украина вызвала посла Израиля из-за судна с российским зерном

    Сибига сообщил о вызове посла Израиля в МИД Украины из-за судна с зерном

    Tекст: Антон Антонов

    Посол Израиля вызван в украинское дипломатическое ведомство для вручения ноты протеста из-за судна с российским зерном, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    «Мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД Украины завтра утром, чтобы представить нашу ноту протеста», – приводит ТАСС слова главы украинской дипломатии.

    Поводом для демарша стало прибытие в израильский порт Хайфы второго коммерческого судна, перевозящего российское зерно. Ранее Киев уже направлял аналогичный запрос относительно первого сухогруза, однако тогда израильская сторона проигнорировала обращение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев пригрозил Израилю серьезными последствиями из-за захода российского судна с зерном в порт Хайфы. Корабль перевозит зерно с новых территорий России.

    28 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    Марочко сообщил о переброске польской артиллерии под Сумы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ перебрасывают под Сумы польскую самоходную артиллерию, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что украинское командование перебросило под Сумы батарею польских самоходных артиллерийских установок Krab, передает РИА «Новости». По его словам, шесть 155-миллиметровых артиллерийских орудий используются в качестве дежурных огневых средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к Новодмитровке в Сумской области командование ВСУ перебросило роту охраны 14-го армейского корпуса. ВСУ экстренно направили в Краснопольский район Сумской области операторов ударных беспилотников и мобилизованных солдат для усиления деморализованных подразделений. Ранее в Сумскую область украинское командование перебросило переформированную 27-ю артиллерийскую бригаду ВСУ, вооруженную самоходными установками «Богдана».

    27 апреля 2026, 22:38 • Новости дня
    ПВО отразила атаку дронов на Севастополь

    ПВО сбила над Севастополем 14 дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Севастополь, уничтожив 14 БПЛА, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «Отбой воздушной тревоги!» – сообщил Развожаев в «Максе».

    Силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами отразили атаку, было уничтожено 14 беспилотных летательных аппаратов в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны.

    По данным спасательной службы города, пострадавших среди мирного населения нет. В районе Любимовки средства радиоэлектронной борьбы принудительно посадили один беспилотник прямо на дорогу около автобусной остановки. В районе улицы Софьи Перовской обломки сбитого аппарата упали на проезжую часть.

    В результате падения обломков разбито окно в одном из частных домовладений в районе Учкуевки. Кроме того, осколками сбитого беспилотника поврежден один гражданский автомобиль в районе Любимовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром сообщалось, что массированный ночной удар ВСУ привел к повреждению более 100 многоквартирных и 79 частных домов. Днем ранее в результате падения осколков дрона погиб один местный житель.

    Комментарии (0)

    28 апреля 2026, 00:51 • Новости дня
    Силы ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем

    Силы ПВО сбили три воздушные цели при отражении атаки на Севастополь

    Силы ПВО сбили три воздушные цели над Севастополем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают украинскую атаку, сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В ходе отражения удара со стороны украинских войск работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По предварительным данным, три воздушные цели были поражены в районе Северной стороны и Балаклавы.

    Специалисты Спасательной службы Севастополя сообщают, что никакие гражданские постройки и объекты городской инфраструктуры не получили повреждений, говорится в сообщении главы региона в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские средства противовоздушной обороны уже отразили атаку беспилотников на Севастополь, уничтожив 14 БПЛА.

    Комментарии (0)

    27 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ВС России продолжили создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях

    Российские военные продолжили создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы группировки «Север» уверенно продвигаются сразу на нескольких направлениях, формируя надежную полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, передает ТАСС.

    «Подразделения группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили украинских националистов из десятков огневых позиций в Мирополье.

    Днем ранее штурмовые подразделения нанесли огневой удар по скоплениям техники противника в Сумской области.

    Министерство обороны России зафиксировало суточные потери украинской армии на уровне 1200 военнослужащих.

    28 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    Воздушная тревога отменена в Севастополе
    Воздушная тревога отменена в Севастополе
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в Севастополе.

    «Отбой воздушной тревоги!» – сказано в сообщении Развожаева в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили три воздушные цели при отражении атаки на Севастополь. Накануне вечером Севастополь также подвергся атаке ВСУ. ПВО сбила над городом 14 дронов.

    В результате удара украинских сил по Севастополю в ночь на понедельник были повреждены более 100 многоквартирных и 79 частных домов. В воскресенье в результате атаки дронов погиб получивший ранения от осколков БПЛА мужчина.

    28 апреля 2026, 05:52 • Новости дня
    Вучич предложил Западу посоветовать Киеву забыть о Крыме по примеру Косово
    Вучич предложил Западу посоветовать Киеву забыть о Крыме по примеру Косово
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны могли бы посоветовать Киеву перестать смотреть в прошлое в вопросе принадлежности Крыма, как они советуют это Сербии в отношении Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    «Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое? В 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией?» – заявил Вучич, отвечая на вопрос о конфликте с НАТО в 1999 году и проблеме Косово.

    При этом сербский лидер в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла выразил уверенность, что никто из официальных представителей Запада никогда не сделает подобных заявлений в адрес Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич обвинил страны Запада в нарушении Устава ООН при нападении на Югославию в 1999 году. Ранее сербский лидер рассказал о попытках западных политиков оправдать натовские бомбардировки ради движения Белграда в будущее. Президент России Владимир Путин также указывал на ситуации в Югославии и на Украине для демонстрации двойных стандартов.

    27 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    ПВО сбила 30 украинских дронов над регионами России и акваторией Черного моря

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России.

    По данным оборонного ведомства, опубликованным в «Максе», БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря с 10.00 до 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Севастополь. Было уничтожено 14 БПЛА.

    Комментарии (0)

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

