Кремль спросили о выходе США из урегулирования конфликта на Украине

Песков сообщил о продолжении контактов России и США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Соединенные Штаты не оставляли трек по урегулированию ситуации на Украине, у них просто возникли другие приоритетные проблемы передает РИА «Новости».

«Американцы не оставляли украинский трек, для них просто появились гораздо более приоритетные проблемы, которые нужно решать. Понятные, хорошо известные проблемы», – сказал представитель Кремля журналистам.

Он также добавил, что контакты между Россией и США по вопросам украинского урегулирования продолжаются в постоянном рабочем режиме.

Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном по вопросам украинского урегулирования через рабочие каналы связи.

Песков также заявил, что Россия считает политико-дипломатический путь основным вариантом выхода из конфликта.