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    6 июля 2024, 16:35 • В мире

    Вступление в НАТО отвращает шведов от службы в армии

    Вступление в НАТО отвращает шведов от службы в армии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Станислав Лещенко

    Казалось бы, после вступления Швеции в НАТО среди жителей страны должны расти милитаристские настроения – ведь правительство годами готовит их к «отражению российской агрессии». Однако внезапно выяснилось ровно обратное: шведы выказывают массовое нежелание служить по призыву в армии. Что именно и почему им не нравится?

    Еще в 2009 году Швеция перешла на полностью профессиональную армию и отменила призыв. Но именно с того момента вооруженные силы страны стали испытывать сложности с вербовкой рекрутов-добровольцев. В результате в 2016 году в вооруженных силах королевства образовался недокомплект в 7,5 тысяч военнослужащих. Поэтому власти тогда еще нейтральной Швеции приняли решение о восстановлении призыва на военную службу – правда, не всеобщего, а на выборочной основе.

    Однако сегодня, в 2024 году шведские власти опять бьют тревогу по поводу недостатка потенциального «пушечного мяса». Хотя, казалось бы, отчего? В соответствии с законодательством, все шведские граждане в возрасте от шестнадцати до сорока семи лет в случае боевых действий являются военнообязанными. Это формально 4 млн человек.

    На данный момент в шведских вооруженных силах числится чуть менее 55 тысяч человек, включая резервистов и вольнонаемных. На активной же повседневной службе – менее 25 тысяч военнослужащих. По данным Агентства по призыву, на срочную военную службу в этом году могут быть направлены от 6 тыс. до 8 тыс. человек. Предполагается, что через несколько лет данное количество может возрасти до 10 000 в год и более.

    Однако чем дальше, тем больше выявляется нежелание молодых шведов «отдать долг родине». В шведскую армию призывают как парней, так и девушек. Соответственно, образовалась гендерная диспропорция – по данным военкоматов, от призыва уклоняются до 73 % военнообязанных девушек и до 55 % парней. Удача, однако, сопутствует не всем уклонистам – теперь их тянут на службу против воли, угрожая судом.

    Так, шведская пресса приводит пример 17-летнего Эллиота, жалующегося, что его заставляют служить насильно. Он рассказывает, что у него аллергия на пыльцу и травма спины, полученная во время занятий сноубордом. «Но прежде всего я не вижу себя частью армии и не хочу участвовать в войнах. Я не могу держать оружие, и я не понимаю, почему я должен изучать все то, что может привести к смерти», – говорит юноша. Он жалуется на то, что «права человека у нас отменяются», и теперь шведская молодежь вынуждена делать то, чего не хочет.

    Парень подчеркивает, что в мире существует множество куда более интересных занятий, чем взбивание пыли на плацу. «Но несмотря на это меня все равно призывают. Из-за всего этого я чувствую себя очень плохо и у меня тревога. Я даже не могу сосредоточиться на занятиях в школе. Ведь я понимаю, что теряю год своей жизни – в то время как я планировал путешествовать, получать опыт, изучать новые вещи. Очень большая часть времени, когда вы служите, просто исчезает», – жалуется юноша изданию Expressen.

    Нежелание многих шведов связываться с армией объясняется просто – их активно запугивают началом войны. Этим занимается как государство, рассылающее памятки о том, как вести себя в случае взрыва, так и местная лютеранская церковь, распорядившаяся по своим приходам готовиться к массовому рытью могил. В результате, люди в этой стране сейчас очень нервные – ибо видят, что милитаризм все отчетливее вторгается в повседневную жизнь.

    В конце прошлого года Швеция и США на уровне министров обороны подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA), давшее американцам право бесконтрольного доступа к семнадцати шведским военным базам и полигонам. 19 июня шведский парламент его одобрил . При этом, по сути, депутаты пошли против воли народа, ибо в ходе недавнего опроса 84 % респондентов заявили, что они не хотят, чтобы любой иностранной державе было разрешено бесконтрольно размещать вооружение и военную технику на шведских военных базах.

    Председатель НКО «Совет мира» Ханс Ерн говорит, что результаты опроса были ожидаемы. «Люди хотят быть хозяевами своей земли, и что никто другой не должен за них что-то решать... Вот почему мы провели этот опрос, и он показал, что мало кто из нас хочет разместить иностранные военные базы в Швеции», – отмечает Ерн.

    В общественной организации Svenska Freds («Шведское объединение за мир и арбитраж») рассказывают, что к ним все чаще обращаются юноши и девушки, выражающие беспокойство насчет возможности своего участия в войнах в других странах во время прохождения службы. Люди требуют от правительства заверений, что их не собираются отправлять в бой. Как известно, устав альянса предполагает, что, если кто-то из его членов окажется перед лицом военного кризиса, он может рассчитывать на вооруженную поддержку других государств НАТО. Именно это и беспокоит сейчас юных шведов.

    Впрочем, шведов отталкивает от армии не только страх войны. Недавно «Шведское радио» сообщило, что командование вооруженных сил вынуждено бороться с множеством проблем, связанных с призывом новобранцев: здесь и нехватка инструкторов, и отсутствие достаточного количества коек в казармах.

    Местная пресса пишет, как нелегко приходится призывникам на службе – тут и некачественное белье, и нехватка защитных очков и вспышки простуды у промокших под дождями солдат. Это отмечалась и инспекцией, проведенной в прошлом году Советом Швеции по призыву. «Уже прошло почти двадцать недель с последнего призыва, а у нас до сих пор дефицит дождевиков, ботинок, перчаток и очков», – возмущалась глава Совета по призыву Алиса Нильссон.

    Кроме того, некоторые офицеры не чуждаются рукоприкладства. Так недавно во время учений в гарнизоне города Уппсала инструктор физически наказал призывника, который случайно выстрелил не по той мишени. Идет разбирательство, офицеру грозит увольнение.

    Поэтому нежелание шведов тратить время на армию совершенно неудивительно. Представитель шведского Минобороны Микаэль Грэнхольм пожаловался, что план по призыву 12 тысяч призывников в год (на эту цифру предполагается выйти в 2032 году), возможно, придется сдвинуть на годы вперед. И при этом шведским генералам приходится мириться с тем, что большее количество молодых людей будет вынуждено проходить военную службу против своей воли. «Понятно, что чем больше становится количество призывников, тем больше оказывается тех, кто не очень для этого мотивирован», – говорит Грэнхольм.

    При этом молодые шведы отнюдь не одиноки в своих настроениях. Подобные же настроения проявляют и молодые финны, прибалты, немцы… Люди отказываются рисковать жизнью ради амбиций политиков и сопротивляются втягиванию их стран в войну с Россией.

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