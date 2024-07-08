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    8 июля 2024, 19:00 • Общество

    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами

    Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Олег Исайченко

    «Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте?

    В понедельник утром ВС России совершили групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Массированная атака стала ответом на попытки противника нанести ущерб российской энергетике. Наиболее резонансными оказались прилеты по объектам в Киеве, где повреждения получило в том числе здание «Охмадета» – это самая большая детская больница в стране.

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении ведомства. Там также подчеркнули, что «аналогичные истерики» случаются всякий раз накануне проведения саммитов по линии НАТО.

    «Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», – отметили в министерстве. В то же время украинская сторона утверждает, будто бы ВС России «целенаправленно ударили по детской больнице с использованием крылатой ракеты Х-101». Это же подхватили и западные СМИ.

    Однако это утверждение не выдерживает критики, особенно в части выбора целей для удара. Больница в их числе точно отсутствовала, чего нельзя сказать о соседних с ней зданиях. Отметим, что «Охмадет» находится в Шевченковском районе Киева на улице Вячеслава Черновола, которая через мост, расположенный над проспектом Победы (ныне – Берестейским), примыкает к Воздухлофлотскому проспекту (ныне – Воздушных сил Украины).

    Рядом с «Охмадетом» находится министерство транспорта, комплекс зданий Минобороны Украины, множество складских помещений и депо, а также киевский железнодорожный узел. В районе моста он сужается в своего рода бутылочное горлышко, и в целом это одна из основных железнодорожных артерий – по ней техника, боеприпасы и живая сила противника перемещаются с запада на восток.  

    То есть в радиусе 500–800 метров от «Охмадета» расположено множество объектов военного и двойного назначения, которые используются в интересах ВСУ под прикрытием соседствующих гражданских учреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти объекты привлекают внимание ВС России.  

    Кроме того, в понедельник зафиксированы удары и по другим районам Киева, включая комплекс зданий завода «Артем» в районе Лукьяновки – расположен в полутора километрах к северу от «Охмадета». По «Артему», к слову, ВС России наносят удары регулярно, так как ВСУ не оставляют попыток восстановить там военное производство. Также известно о разрушении трех объектов энергетики.


    «Что касается ракеты, то в Сети уже появились кадры с моментом ее падения, однако сам вид боеприпаса вызывает вопросы. Украинская сторона, разумеется, обвиняет Россию в том, что атака была совершена при помощи ракеты X-101. Но по ряду косвенных признаков она больше похожа на AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    Он напомнил, что в Киеве уже случались подобные эпизоды с ракетами AIM-120, однако они не попали в поле зрения СМИ из-за того, что разрушенные ими объекты были менее значимы. «Кроме того, российские военные просто не могли определить детскую больницу как цель. Другое дело – военные объекты, расположенные рядом с «Охмадетом», – рассуждает он.

    «В этой части города перемешана жилая застройка и оборонные предприятия. И с 2022 года ВСУ используют гражданские объекты в качестве живого щита. По этой же причине там расположены комплексы ПВО – противник знает, что ВС России охотятся за системами противовоздушной обороны, и тем самым пытается сберечь дефицитную технику в жилой застройке», – пояснил аналитик.

    «Более того, на эту тактику неоднократно обращали внимание и украинские политики, критикующие Зеленского, и простые граждане. Они ведь знают, что Россия не бьет по гражданским объектам, поэтому киевляне спокойно передвигаются по улицам и снимают все происходящее на видео», – добавил Рожин.

    Так или иначе, теперь Владимир Зеленский попытается выжать все возможное из этого инцидента. «Во вторник стартует саммит НАТО, где он в стиле «Бучи» начнет обвинять Россию во всех смертных грехах и требовать новых поставок вооружений. Изменит ли это что-то на поле боя? Сомневаюсь», – сказал Рожин.

    Схожей точки зрения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, Зеленский постарается «выжать максимум из этой истории». «Даже когда ракеты падают в 100 километрах от Киева, Зеленский все равно пытается что-то получить для себя. Теперь же он будет требовать поставок новых комплексов ПВО и авиации», – прогнозирует эксперт.

    «Медийная составляющая его действий тоже понятна. На поле боя у ВСУ давно нет побед, саммит НАТО вот-вот начнется. Ему необходимы свидетельства «страшных зверств», и он их нашел. А то, что Зеленский прикрывает военные производства и склады больницами и жилой застройкой, на Западе никого не смущает. Это давно избранная ими стратегия», – заключил Скачко.

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