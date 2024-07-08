В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Зеленский прикрывает объекты ВСУ детскими больницами
«Россия специально ударила по детской больнице в Киеве» – так украинские и западные СМИ описывают инцидент с комплексом зданий «Охмадет». Однако, как считают аналитики, в реальности детская больница получила повреждения в результате действий украинской ПВО. Какие признаки указывают на вину ВСУ в этом инциденте?
В понедельник утром ВС России совершили групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Массированная атака стала ответом на попытки противника нанести ущерб российской энергетике. Наиболее резонансными оказались прилеты по объектам в Киеве, где повреждения получило в том числе здание «Охмадета» – это самая большая детская больница в стране.
«Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении ведомства. Там также подчеркнули, что «аналогичные истерики» случаются всякий раз накануне проведения саммитов по линии НАТО.
«Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», – отметили в министерстве. В то же время украинская сторона утверждает, будто бы ВС России «целенаправленно ударили по детской больнице с использованием крылатой ракеты Х-101». Это же подхватили и западные СМИ.
Однако это утверждение не выдерживает критики, особенно в части выбора целей для удара. Больница в их числе точно отсутствовала, чего нельзя сказать о соседних с ней зданиях. Отметим, что «Охмадет» находится в Шевченковском районе Киева на улице Вячеслава Черновола, которая через мост, расположенный над проспектом Победы (ныне – Берестейским), примыкает к Воздухлофлотскому проспекту (ныне – Воздушных сил Украины).
Рядом с «Охмадетом» находится министерство транспорта, комплекс зданий Минобороны Украины, множество складских помещений и депо, а также киевский железнодорожный узел. В районе моста он сужается в своего рода бутылочное горлышко, и в целом это одна из основных железнодорожных артерий – по ней техника, боеприпасы и живая сила противника перемещаются с запада на восток.
То есть в радиусе 500–800 метров от «Охмадета» расположено множество объектов военного и двойного назначения, которые используются в интересах ВСУ под прикрытием соседствующих гражданских учреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти объекты привлекают внимание ВС России.
Кроме того, в понедельник зафиксированы удары и по другим районам Киева, включая комплекс зданий завода «Артем» в районе Лукьяновки – расположен в полутора километрах к северу от «Охмадета». По «Артему», к слову, ВС России наносят удары регулярно, так как ВСУ не оставляют попыток восстановить там военное производство. Также известно о разрушении трех объектов энергетики.
«Что касается ракеты, то в Сети уже появились кадры с моментом ее падения, однако сам вид боеприпаса вызывает вопросы. Украинская сторона, разумеется, обвиняет Россию в том, что атака была совершена при помощи ракеты X-101. Но по ряду косвенных признаков она больше похожа на AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.
Он напомнил, что в Киеве уже случались подобные эпизоды с ракетами AIM-120, однако они не попали в поле зрения СМИ из-за того, что разрушенные ими объекты были менее значимы. «Кроме того, российские военные просто не могли определить детскую больницу как цель. Другое дело – военные объекты, расположенные рядом с «Охмадетом», – рассуждает он.
«В этой части города перемешана жилая застройка и оборонные предприятия. И с 2022 года ВСУ используют гражданские объекты в качестве живого щита. По этой же причине там расположены комплексы ПВО – противник знает, что ВС России охотятся за системами противовоздушной обороны, и тем самым пытается сберечь дефицитную технику в жилой застройке», – пояснил аналитик.
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«Более того, на эту тактику неоднократно обращали внимание и украинские политики, критикующие Зеленского, и простые граждане. Они ведь знают, что Россия не бьет по гражданским объектам, поэтому киевляне спокойно передвигаются по улицам и снимают все происходящее на видео», – добавил Рожин.
Так или иначе, теперь Владимир Зеленский попытается выжать все возможное из этого инцидента. «Во вторник стартует саммит НАТО, где он в стиле «Бучи» начнет обвинять Россию во всех смертных грехах и требовать новых поставок вооружений. Изменит ли это что-то на поле боя? Сомневаюсь», – сказал Рожин.
Схожей точки зрения придерживается и украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, Зеленский постарается «выжать максимум из этой истории». «Даже когда ракеты падают в 100 километрах от Киева, Зеленский все равно пытается что-то получить для себя. Теперь же он будет требовать поставок новых комплексов ПВО и авиации», – прогнозирует эксперт.
«Медийная составляющая его действий тоже понятна. На поле боя у ВСУ давно нет побед, саммит НАТО вот-вот начнется. Ему необходимы свидетельства «страшных зверств», и он их нашел. А то, что Зеленский прикрывает военные производства и склады больницами и жилой застройкой, на Западе никого не смущает. Это давно избранная ими стратегия», – заключил Скачко.