В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.0 комментариев
Ле Пен лишили победы противоестественным образом
Глава левой коалиции «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон заявляет, что выиграл прошедшие во Франции выборы. Формально это на самом деле так, однако в действительности все гораздо сложней. «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон», отвечают ему. Как это понимать?
Чуда не произошло. Чтобы получить абсолютное большинство в Национальном собрании, партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла надо было добиться избрания 289 депутатов. Однако союз левых партий, так называемый Новый народный фронт, мобилизовал своих потенциальных избирателей из числа тех, которые обычно не ходят на выборы, и – самое главное – вступил в деятельный сговор с правящей партией Макрона, чтобы не мешать друг другу на избирательных участках.
Цель – любой ценой не допустить прихода «Национального объединения» к власти, и благодаря такому тактическому маневру она была достигнута. «Если бы не было этого противоестественного соглашения между Макроном и крайними левыми, «Национальное объединение» получило бы абсолютное большинство», – недвусмысленно заявила Марин Ле Пен.
Вечер воскресенья тем не менее выдался насыщенным. Большинство избирательных участков во Франции закрывается в 18 часов по местному времени, но в некоторых крупных городах они работают до 20 часов.
По оценкам института Ipsos и группы Talan, которые были обнародованы около восьми вечера, левая коалиция «Новый народный фронт» должна выиграть выборы и получить от 172 до 192 мест, президентская партия «Вместе» – от 150 до 170 мест, а «Национальное объединение» – от 132 до 152 мест. Республиканской партии (которая пережила раскол в связи с тем, что часть ее решила образовать союз с «Национальным объединением») должны будут достаться от 57 до 67 мест. Незначительное количество мест получат представители региональных течений и те левые, которые не примкнули к «Новому народному фронту».
Окончательные данные были обнародованы в ночь на 8 июля. «Новый народный фронт» получил в итоге 182 места в Национальном собрании. Второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест), а блок «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен – лишь третье (143 места).
Как заявил Жан-Люк Меланшон, «наш народ определенно не пожелал худшей перспективы. Сегодня вечером «Национальное объединение» далеко от того, чтобы получить абсолютное большинство». «Народ сделал иной выбор», – добавил Меланшон и призвал президента уважать его волю, в частности – назначить премьера из рядов «Нового народного фронта». «Премьер-министр (Атталь) должен уйти.
Президент должен позвать «Новый народный фронт» осуществлять власть, и тот к этому готов», – добавил Меланшон.
Что касается «Национального объединения», то его результат по сравнению с выборами 2022 года никак нельзя назвать плохим. Партия завоевывает все большую популярность, но нет смысла говорить о сравнительном прогрессе, когда многие надеялись на абсолютное большинство в парламенте и на пост премьера для Барделла.
Да, счастье было так возможно – но было бы наивно полагать, что политические соперники позволят дать оттеснить себя от власти. Тем более во Франции, где раскол между правыми и левыми имеет непримиримый характер, а любое соглашение между ними невозможно в принципе.
Как заметил сам Барделла, «сговоры… бросают Францию в объятия Меланшона», но тем не менее заверил своих сторонников, что «я останусь с вами и ради вас до тех пор, пока не будет одержана победа».
Фактически Франция получает промежуточный парламент, в котором ни одна из партий не имеет абсолютного большинства. Традиционно президент должен выбрать премьер-министра из рядов победившей партии. Но проблема в том, что «Новый народный фронт», как бы красиво ни звучало его название, является конгломератом левых партий, которые обычно соперничают за одного и того же избирателя и не слишком ладят между собой.
Уже открыто пишут, что Жан-Люк Меланшон вроде бы не прочь стать премьер-министром – но коммунисты, социалисты и «зеленые» против его кандидатуры настолько, что готовы согласиться на то, чтобы премьер был избран голосованием всех будущих депутатов. Со своей стороны, бывший министр иностранных дел и макронист Стефан Сежурне заявил буквально следующее: «Очевидно, что Жан-Люк Меланшон и некоторое количество его сторонников не могут управлять Францией».
Со стороны макронистов просматривается явное желание, использовав левых против партии Ле Пен и Барделла, ничего этим левым не дать и вообще сделать вид, что они ничего собой не представляют. В самом деле, если левые получат место премьер-министра и министерские портфели, то что же достанется макронистам? Им самим власть нужнее – и они даже не скрывают своего нежелания уступать, несмотря на то, что президентская партия потерпела поражение.
- «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
- Лукьянов: Макрон скоро попробует вновь «зачирикать» на арене
- Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса
В ответ Меланшон выступил перед своими сторонниками на площади Республики и заявил, что Макрон должен «либо уйти, либо назначить премьер-министра из наших рядов». Депутат Клементина Отен призвала левых депутатов собраться в понедельник и предложить кандидатуру премьер-министра.
Номинально все еще действующий премьер Габриэль Атталь объявил, что в понедельник подаст в отставку. В сущности, ничего иного ему и не остается. А между тем, глядя на состав будущего Национального собрания, люди начинают задавать себе вопрос: на что будет похожа его работа.
Так, мэр-социалист Марселя Бенуа Пейан, выразив свою радость оттого, что «Национальному объединению» не удалось добиться поставленных целей, дал понять, что управлять страной с таким составом депутатского корпуса левым будет сложно. «Да, мы выиграли, но у нас нет и не будет абсолютного большинства, чтобы управлять страной так, как мы хотим».
Очень любопытным образом высказался министр внутренних дел Жеральд Дарманен: «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон».
Сам Дарманен был переизбран депутатом без особого труда, как и бывшая премьер-министр Элизабет Борн, и бывший президент Франсуа Олланд. Есть и потери: к примеру, не была переизбрана сестра Марин Ле Пен Мари-Каролин, уступившая какие-то доли процента, а также вице-президент Национального собрания, социалистка Валери Рабо.
Так или иначе, эти выборы в очередной раз продемонстрировали силу принципа «разделяй и властвуй», а также усугубление общего системного кризиса во Франции и отсутствие согласия в обществе. Что касается Национального собрания, то оно, разумеется, соберется и попытается работать, но выйдет в точности по басне о лебеде, раке и щуке, которую еще до Крылова сочинил француз Лафонтен.