Ле Пен лишили победы противоестественным образом

Tекст: Валерия Вербинина

Чуда не произошло. Чтобы получить абсолютное большинство в Национальном собрании, партии Марин Ле Пен и Жордана Барделла надо было добиться избрания 289 депутатов. Однако союз левых партий, так называемый Новый народный фронт, мобилизовал своих потенциальных избирателей из числа тех, которые обычно не ходят на выборы, и – самое главное – вступил в деятельный сговор с правящей партией Макрона, чтобы не мешать друг другу на избирательных участках.

Цель – любой ценой не допустить прихода «Национального объединения» к власти, и благодаря такому тактическому маневру она была достигнута. «Если бы не было этого противоестественного соглашения между Макроном и крайними левыми, «Национальное объединение» получило бы абсолютное большинство», – недвусмысленно заявила Марин Ле Пен.

Вечер воскресенья тем не менее выдался насыщенным. Большинство избирательных участков во Франции закрывается в 18 часов по местному времени, но в некоторых крупных городах они работают до 20 часов.

По оценкам института Ipsos и группы Talan, которые были обнародованы около восьми вечера, левая коалиция «Новый народный фронт» должна выиграть выборы и получить от 172 до 192 мест, президентская партия «Вместе» – от 150 до 170 мест, а «Национальное объединение» – от 132 до 152 мест. Республиканской партии (которая пережила раскол в связи с тем, что часть ее решила образовать союз с «Национальным объединением») должны будут достаться от 57 до 67 мест. Незначительное количество мест получат представители региональных течений и те левые, которые не примкнули к «Новому народному фронту».

Окончательные данные были обнародованы в ночь на 8 июля. «Новый народный фронт» получил в итоге 182 места в Национальном собрании. Второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест), а блок «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен – лишь третье (143 места).

Как заявил Жан-Люк Меланшон, «наш народ определенно не пожелал худшей перспективы. Сегодня вечером «Национальное объединение» далеко от того, чтобы получить абсолютное большинство». «Народ сделал иной выбор», – добавил Меланшон и призвал президента уважать его волю, в частности – назначить премьера из рядов «Нового народного фронта». «Премьер-министр (Атталь) должен уйти.

Президент должен позвать «Новый народный фронт» осуществлять власть, и тот к этому готов», – добавил Меланшон.

Что касается «Национального объединения», то его результат по сравнению с выборами 2022 года никак нельзя назвать плохим. Партия завоевывает все большую популярность, но нет смысла говорить о сравнительном прогрессе, когда многие надеялись на абсолютное большинство в парламенте и на пост премьера для Барделла.

Да, счастье было так возможно – но было бы наивно полагать, что политические соперники позволят дать оттеснить себя от власти. Тем более во Франции, где раскол между правыми и левыми имеет непримиримый характер, а любое соглашение между ними невозможно в принципе.

Как заметил сам Барделла, «сговоры… бросают Францию в объятия Меланшона», но тем не менее заверил своих сторонников, что «я останусь с вами и ради вас до тех пор, пока не будет одержана победа».

Фактически Франция получает промежуточный парламент, в котором ни одна из партий не имеет абсолютного большинства. Традиционно президент должен выбрать премьер-министра из рядов победившей партии. Но проблема в том, что «Новый народный фронт», как бы красиво ни звучало его название, является конгломератом левых партий, которые обычно соперничают за одного и того же избирателя и не слишком ладят между собой.

Уже открыто пишут, что Жан-Люк Меланшон вроде бы не прочь стать премьер-министром – но коммунисты, социалисты и «зеленые» против его кандидатуры настолько, что готовы согласиться на то, чтобы премьер был избран голосованием всех будущих депутатов. Со своей стороны, бывший министр иностранных дел и макронист Стефан Сежурне заявил буквально следующее: «Очевидно, что Жан-Люк Меланшон и некоторое количество его сторонников не могут управлять Францией».

Со стороны макронистов просматривается явное желание, использовав левых против партии Ле Пен и Барделла, ничего этим левым не дать и вообще сделать вид, что они ничего собой не представляют. В самом деле, если левые получат место премьер-министра и министерские портфели, то что же достанется макронистам? Им самим власть нужнее – и они даже не скрывают своего нежелания уступать, несмотря на то, что президентская партия потерпела поражение.

В ответ Меланшон выступил перед своими сторонниками на площади Республики и заявил, что Макрон должен «либо уйти, либо назначить премьер-министра из наших рядов». Депутат Клементина Отен призвала левых депутатов собраться в понедельник и предложить кандидатуру премьер-министра.

Номинально все еще действующий премьер Габриэль Атталь объявил, что в понедельник подаст в отставку. В сущности, ничего иного ему и не остается. А между тем, глядя на состав будущего Национального собрания, люди начинают задавать себе вопрос: на что будет похожа его работа.

Так, мэр-социалист Марселя Бенуа Пейан, выразив свою радость оттого, что «Национальному объединению» не удалось добиться поставленных целей, дал понять, что управлять страной с таким составом депутатского корпуса левым будет сложно. «Да, мы выиграли, но у нас нет и не будет абсолютного большинства, чтобы управлять страной так, как мы хотим».

Очень любопытным образом высказался министр внутренних дел Жеральд Дарманен: «Никто не может утверждать, что он выиграл эти выборы, в особенности мсье Меланшон».

Сам Дарманен был переизбран депутатом без особого труда, как и бывшая премьер-министр Элизабет Борн, и бывший президент Франсуа Олланд. Есть и потери: к примеру, не была переизбрана сестра Марин Ле Пен Мари-Каролин, уступившая какие-то доли процента, а также вице-президент Национального собрания, социалистка Валери Рабо.

Так или иначе, эти выборы в очередной раз продемонстрировали силу принципа «разделяй и властвуй», а также усугубление общего системного кризиса во Франции и отсутствие согласия в обществе. Что касается Национального собрания, то оно, разумеется, соберется и попытается работать, но выйдет в точности по басне о лебеде, раке и щуке, которую еще до Крылова сочинил француз Лафонтен.