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За распространение трояна Mamont задержаны семь человек
Сотрудники МВД задержали семь человек по делу о хищении денег с карт трояном Mamont
Задержаны семь человек, причастные к созданию и распространению трояна Mamont, который использовался для кражи денег с банковских карт через неправомерный доступ к мобильным устройствам пользователей.
Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью МВД совместно с коллегами из других регионов и при содействии Сбербанка, задержали семь человек, сообщает Telegram-канал УБК. Эти люди администрировали и распространяли троянское программное обеспечение под названием «Мамонт» (Mamont).
Троян использовался для неправомерного доступа к мобильным устройствам пользователей интернет-банкинга. После заражения устройства вирус получал пользовательские права и, если баланс был положительным, переводил деньги на счета злоумышленников. Распространялось ПО через мессенджеры и под видом безопасных приложений.
В ходе операции было изъято множество улик, включая серверы, компьютеры, мобильные телефоны и банковские карты. Предварительные данные свидетельствуют об участии задержанных в более чем 300 эпизодах преступной деятельности. На данный момент размер ущерба устанавливается.
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении участников группы по статьям о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами, где злоумышленники создают их виртуальные образы на своих устройствах и снимают деньги в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.
Кроме того МВД сообщило о распространении мошеннических схем, связанных с предложением пассивного дохода через инвестиции, когда преступники маскируют свои истинные намерения под видом брокерских услуг. Также МВД предупредило о возросших рисках взлома облачных сервисов и предложило меры защиты, включая принцип нулевого доверия и использование многофакторной аутентификации для обеспечения безопасности информации.