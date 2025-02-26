МВД предупредило о мошенничестве под видом пассивного заработка

МВД предупредило о мошенниках, обещающих пассивный заработок через инвестиции

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает официальный телеграм-канал УБК МВД, мошенничество под видом брокеров становится все более распространенным явлением. Злоумышленники обещают высокую доходность и пассивный заработок, однако их настоящая цель – похищение средств и личных данных доверчивых граждан.

Одним из таких случаев стала история жительницы Краснодарского края. Она получила предложение об инвестициях через мессенджер. Псевдо-брокеры обещали высокий доход и уникальную схему заработка, что убедило ее перейти на сайт и вложить накопленные средства. В результате на ее личной странице появился график роста доходности, созданный мошенниками. Однако для вывода средств они под разными предлогами потребовали еще больше денег, что привело к потере всех вложенных средств.

МВД акцентирует внимание на том, что подобные схемы часто используются для обмана. Важно быть осторожными и внимательно проверять информацию, прежде чем делать инвестиции. Специалисты советуют настороженно относиться к чрезмерно привлекательным предложениям о заработке и всегда проверять репутацию брокеров прежде, чем доверять им свои деньги.

Ранее в среду МВД предупредило о возросших рисках взлома облачных сервисов и предложило меры защиты, включая принцип нулевого доверия и использование многофакторной аутентификации.

МВД также предупредило о нацеленных на молодежь новых схемах мошенничества.

Кроме того в Госдуме заявили о новых схемах мошенничества, связанных с использованием данных СНИЛС и записью на прием к врачу, позволяющих обманывать граждан и получать доступ к их финансовым данным.