Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса

Tекст: Ольга Иванова

«Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», – полагает военный журналист Борис Рожин. Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых – прим. газеты ВЗГЛЯД) становится наиболее влиятельным политиком страны». Тактика сговора для вытеснения «Национального объединения» дала мощный эффект, «но пойдут ли левые на альянс с макронистами?».

Политолог Владимир Корнилов назвал второго тура результат логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

«Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», – написал юрист Илья Ремесло.

Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают – как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».

«Хваленая европейская демократия – это игра в три наперстка с электоратом. В этой игре даже протест встроен в cистему и не разрушает, а укрепляет ее», – добавляет политолог Александр Носович. По его словам, «пресловутая сменяемость власти означает несменяемость властвующей элиты».

«В Прибалтике, особенно в Латвии, правительства иногда раз в полгода меняются – и что? У власти одна и та же компания друзей и старых знакомых, которые время от времени придумывают себе новые партии. А курс, которым они ведут свои страны, законсервирован намертво. Вмурован в вечную мерзлоту», – заключил он.

Напомним, согласно предварительным данным на выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», а третье место занимает «Национальное объединение».