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Стало известно об отмене товарищеских матчей сборной России в случае возвращения в Европу
Президент РФС Дюков заявил о возможной отмене товарищеских матчей сборной России
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что российский футбольный союз рассматривает возможность отмены товарищеских матчей сборной России в случае возвращения на международную арену.
Российский футбольный союз (РФС) может отменить товарищеские матчи сборной России, если будет принято решение о возвращении команды на международную арену, пишет «Чемпионат». Глава РФС Александр Дюков заявил, что в случае возобновления официальных международных игр у организаторов будет возможность договориться об отмене или переносе матчей. Он подчеркнул, что все партнеры, с которыми ранее были достигнуты договоренности о проведении товарищеских матчей, относятся к этому с пониманием.
Дюков добавил, что вопрос о возможности отмены товарищеских матчей в ходе текущих переговоров не обсуждается, но, в случае необходимости, это будет учтено как форс-мажор. Он также выразил уверенность, что такие изменения не приведут к конфликтным ситуациям с партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России по футболу разгромила команду Замбии в товарищеском матче со счетом 5:0. Также сообщалось, что перед матчем с Замбией сборную России покинули Сергеев и Обляков. Ранее сборная России по футболу разгромила команду Гренады.