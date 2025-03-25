Россия разгромила Замбию 5:0 в товарищеском матче

Сборная России разгромила Замбию 5:0 в присутствии 20 864 зрителей на «ВТБ-Арене»

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, сборная России по футболу обыграла команду Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче. Матч прошел на московской «ВТБ-Арене» при 20 864 зрителях. Максим Глушенков отметился хет-триком, а Илья Вахания и Алексей Батраков добавили по мячу.

Сборная России продолжает успешную серию после отстранения от международных турниров. Команда не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного мяча в последних восьми играх. Ранее россияне обыграли команду Гренады с таким же счетом 5:0, а также Кубу, Сербию, Белоруссию, Вьетнам, Бруней и Сирию с общим счетом 38:0.

Сборная Замбии, занимающая 87-е место в рейтинге ФИФА, не смогла противостоять российским футболистам, находящимся на 34-й позиции. Следующая игра россиян состоится 6 июня против Нигерии в Москве, а 10 июня они встретятся с Белоруссией на выезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иван Сергеев и Иван Обляков покинули сборную России по футболу из-за риска обострения хронического перегрузочного состояния, что не позволит им участвовать в товарищеском матче против команды Замбии в Москве 25 марта. Также российская сборная включила защитника Дугласа Сантоса в состав на матч с Замбией.