По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.8 комментариев
Россия разгромила Замбию 5:0 в товарищеском матче
Сборная России разгромила Замбию 5:0 в присутствии 20 864 зрителей на «ВТБ-Арене»
На московской «ВТБ-Арене» сборная России по футболу разгромила команду Замбии со счетом 5:0, три мяча забил Максим Глушенков.
Как сообщает ТАСС, сборная России по футболу обыграла команду Замбии со счетом 5:0 в товарищеском матче. Матч прошел на московской «ВТБ-Арене» при 20 864 зрителях. Максим Глушенков отметился хет-триком, а Илья Вахания и Алексей Батраков добавили по мячу.
Сборная России продолжает успешную серию после отстранения от международных турниров. Команда не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного мяча в последних восьми играх. Ранее россияне обыграли команду Гренады с таким же счетом 5:0, а также Кубу, Сербию, Белоруссию, Вьетнам, Бруней и Сирию с общим счетом 38:0.
Сборная Замбии, занимающая 87-е место в рейтинге ФИФА, не смогла противостоять российским футболистам, находящимся на 34-й позиции. Следующая игра россиян состоится 6 июня против Нигерии в Москве, а 10 июня они встретятся с Белоруссией на выезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иван Сергеев и Иван Обляков покинули сборную России по футболу из-за риска обострения хронического перегрузочного состояния, что не позволит им участвовать в товарищеском матче против команды Замбии в Москве 25 марта. Также российская сборная включила защитника Дугласа Сантоса в состав на матч с Замбией.