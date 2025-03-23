Сергеев и Обляков покинули сборную России перед матчем с Замбией из-за здоровья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полузащитник Иван Обляков и нападающий Иван Сергеев, представляющие сборную России по футболу, не примут участие в предстоящем матче против команды Замбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза. Они покинули расположение сборной по медицинским показаниям.

Главный врач сборной России Владимир Хайтин отметил, что оба игрока были освобождены от участия в матче из-за высокого риска обострения хронического перегрузочного состояния. Несмотря на положительную динамику после лечебно-профилактических мероприятий, Сергеев и Обляков вернутся в свои клубы для подготовки к будущим матчам.

Матч между сборными России и Замбии состоится 25 марта в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз анонсировал проведение матча сборной России с командой Гренады. Газета также ранее сообщала, что бразильский защитник Сантос вошел в состав сборной России на матч с Замбией. Сборная России по футболу планирует провести товарищеские встречи с несколькими иностранными командами, в том числе со сборной Белоруссии и Нигерии.