Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.17 комментариев
Лукьянов: Макрон скоро попробует вновь зачирикать на арене
Макронисты умело сыграли на перераспределении политических сил, избежав полной катастрофы. В этих условиях президент Пятой республики совсем скоро почистит перышки и снова зачирикает на международной арене, как ни в чем не бывало. Такое мнение высказал политолог Федор Лукьянов, комментируя итоги внеочередных парламентских выборов во Франции.
По словам Лукьянова, у Макрона скорее не получится полностью восстановить международный престиж, но и позволить себя окончательно списать он тоже не даст. На саммит НАТО в Вашингтон Макрон поедет как желанный гость атлантического истеблишмента, предотвративший неприятность для последнего.
Подводя общие итоги выборов в Европе, Лукьянов отметил, что мейнстрим в обществе по-прежнему достаточно устойчив. Революционных настроений нет, но расширяется рамка для дозволенных колебаний.
Это не означает, что совсем ничего не может измениться, но амплитуда невелика. Впрочем, глубокие социально-политическое проблемы, которые существуют на самом деле, решать в такой ситуации тоже никто всерьёз не будет. Рано или поздно это аукнется.
Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.