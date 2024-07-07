Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

Сийярто призвал европейцев «пристегнуть ремни» из-за мирной миссии Орбана

Tекст: Дарья Григоренко

Сийярто отметил, что в настоящее время «завершается первая неделя председательства Венгрии в ЕС, в ходе которой всем стало ясно, что в ближайшие шесть месяцев это будет миротворческая миссия». По его словам, Венгрия будет делать все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из «удушающего военного кризиса», передает РИА «Новости».

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Орбан столкнулся с критикой провоенных политиков ЕС из-за своего визита в Москву. Он добавил, что такие нападения не смогут сдержать Венгрию, поэтому миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Сийярто в свою очередь призвал «европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата от Совета ЕС, чтобы представлять Евросоюз на неформальном саммите Организации тюркских государств в азербайджанском городе Шуша.

Кроме того, Боррель заявил, что Орбан не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал его слова «брюссельским бюрократическим бредом».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что миссия Орбана в Москве заставила Запад нервничать.