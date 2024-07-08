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«Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
Коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 182 места по итогам выборов во Франции
На парламентских выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт». Они получили 182 места в Национальном собрании страны, следует из окончательных данных, опубликованных МВД Франции.
Отмечается, что второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона. Она получила 168 мест в Национальном собрании, передает РИА «Новости».
Блок «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен занял третье место на парламентских выборах. У них 143 места в нижней палате парламента страны, говорится в сообщении.
Напомним, премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент.