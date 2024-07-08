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Премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отставке после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов, сообщает BFMTV.
«В соответствии с демократической традицией утром 8 июля я подам президенту республики прошение об отставке», – приводит ТАСС слова Атталя.
При этом премьер подчеркнул, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько необходимо, особенно «в свете беспрецедентной политической ситуации в стране» и предстоящих Олимпийских игр в Париже.
Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.