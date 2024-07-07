  • Новость часаВС России освободили Чигари в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему мир никак не победит высокую инфляцию
    Украинские военные на бутылках переплыли Днепр и сдалась в плен (видео)
    Уничтожение авиации ВСУ под Полтавой привело к скандалу в Раде
    Байден перепутал свой пол в интервью с согласованными вопросами
    В Кремле оценили ревностное внимание Запада к визиту Моди в Россию
    Лавров ответил пословицей на изменение риторики Киева по переговорам
    Опубликованы кадры уничтожения ЗРК Patriot под Одессой (видео)
    В Африке создана новая конфедерация из трех стран
    СМИ: Брат советника Зеленского умер в России
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»

    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    5 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

    40 комментариев
    7 июля 2024, 14:50 • Видео

    Байден подавил антибайденовский бунт

    Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Главное
    Названы основные темы встречи Моди с Путиным в Москве
    В Киеве пожаловались на неверие солдат с Западной Украины в «путинскую угрозу»
    Лавров дал характеристику избирательной кампании в США
    В Воронежской области эвакуируют район после взрыва на складе
    Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах в Белоруссии
    Шесть человек пострадали во время забега с быками в Испании (видео)
    Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow

    Европа оказалась на крючке у США из-за страха перед российскими удобрениями

    Производители удобрений Европы предупреждают, что могут обанкротиться либо переехать в США. Они винят во всем наплыв дешевых российских удобрений, которые называют угрозой для продовольственной безопасности Европы. Хотя в реальности Европа должна сказать спасибо российским удобрениям, которые поддерживают европейских фермеров. Выиграть вдолгую от конфликта могут снова Штаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Антивоенный альянс Орбана и Ле Пен станет грозной силой в Европе

    «Ле Пен и Орбан готовы создать грозную силу в Европарламенте» – так в западной прессе комментируют переговоры между премьером Венгрии и французскими правыми, которые могут присоединиться к недавно созданному альянсу «Патриоты Европы». В чем заключаются особенности этого альянса, кто может помешать их переговорам и какое значение этот процесс имеет для конфликта на Украине на фоне визита Виктора Орбана в Москву? Подробности

    Перейти в раздел

    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина придумала законную взятку за отказ воевать с Россией

    Киевский режим готовится пойти еще на один шаг, прямо приближающий его к поражению в конфликте с Россией. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из риторики самих же украинских депутатов по поводу законопроекта о так называемой экономической брони от армии. Что это такое и как это повлияет на выживаемость украинского государства? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    • Встреча Путина с Орбаном и истерика в ЕС

      Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию с его предложениями по конфликту на Украине вызвал истерику в Евросоюзе. Ранее Орбан посетил Киев и встречался с Владимиром Зеленским. Чего он пытается добиться?

    • Смена власти в Британии: главное

      Выборы в парламент Великобритании завершились, как и предсказывалось, победой Лейбористской партии. Новым премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Как это изменит Британию и повлияет на ее конфликт с Россией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............