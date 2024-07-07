Байден подавил антибайденовский бунт

Дмитрий Орехов
Почему «англичанка гадит»
Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, все храброе войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин много интриговал, но все чаще сам остается в дураках; русский много раз был обманут, но постепенно умнеет.
Игорь Мальцев
Немецкие политики воруют у немцев под фанфары «зеленого перехода»
Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.
Олег Царев
Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию
Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.