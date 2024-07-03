Грузинский кейс может со временем быть взят на вооружение новым руководством Украины. Потеря территорий – меньшее из зол в сравнении с полной утратой государственности и грозящей Украине демографической катастрофой.14 комментариев
Хантер Байден стал участвовать в общении отца с командой в Белом доме
NBC News сообщил об участии Хантера Байдена в общении президента США с помощниками в Белом доме
В общении президента США Джо Байдена со своими помощниками в Белом доме начал участвовать его сын Хантер, сообщает NBC News.
Хантер Байден стал общаться со старшими сотрудниками Белого дома. Некоторых членов команды Байдена удивило его присутствие. По данным источников NBC News, Хантер Байден консультирует своего отца с тех пор, как семья собралась в Кэмп-Дэвиде в выходные после дебатов, передает ТАСС.
Напомним, жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Сообщалось, что демократов в США охватила паника после дебатов Байдена с Дональдом Трампом, но семья убеждает Байдена не сниматься с выборов.