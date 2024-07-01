На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.21 комментарий
CNN: Семья убеждает Байдена не сниматься с выборов
Семья президента США Джо Байдена уговаривает его остаться в предвыборной гонке после провального выступления на дебатах, сообщил канал CNN со ссылкой на источники.
Как сообщил источник ТАСС, родные Байдена убеждают его продолжить предвыборную борьбу и выражают ему «однозначную поддержку» на семейном собрании в Кэмп-Дэвиде.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что спонсоры Демократической партии обсуждают возможность исключения американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США.
При этом, как отмечала Politico, согласно уставу Демократической партии США, провалившийся на дебатах с Дональдом Трампом глава Белого дома Джо Байден должен сам отказаться от участия в предвыборной гонке.