Байден на весь мир показал свое бессилие перед Трампом

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

27 июня (в четыре утра 28 июня по московскому времени) в американской Атланте прошли так называемые нулевые дебаты кандидатов в президенты – то есть еще до того, как партийные съезды определят своих фаворитов на гонке. В прямом эфире встречались действующий глава государства, представитель Демпартии Джо Байден и бывший, мечтающий стать будущим президентом республиканец Дональд Трамп.



Обычно дебаты проводятся как раз после партийных съездов. На них кандидаты обсуждают сущностные детали программ. Нынешние же «нулевые» нужны были не для этого, а для своего рода демонстрации профпригодности двух политиков. Перед кандидатами стояла задача не поразить зрителей какими-то умными мыслями и нестандартными решениями стандартных проблем, а просто правильно себя вести.

От Трампа требовалось не хамить, не перебивать и хотя бы выглядеть респектабельным политиком. Тем, кто может понравиться беспартийным избирателям.

И Трамп этого достиг. Ему, конечно, помогал выключенный в момент разговора оппонента микрофон, а также правило, запрещающее кандидатам общаться с помощниками или иметь на столе шпаргалки. Анализ CNN, проведенный после дебатов, выявил 30 случаев лжи со стороны Трампа (против девяти у его оппонента), однако Байден большинство сомнительных фактов Трампа просто пропускал.

Сам же Джозеф Байден должен был просто выстоять все полтора часа дебатов. Без стула, без подсказок, без помощников, шепчущих ему в ухо и держащих под локоть. Продемонстрировать, что он достаточно здоров – умственно и физически – для того, чтобы еще четыре года управлять Соединенными Штатами.

И Байден простоял – однако не выстоял. Он не рухнул в ходе дебатов, однако постоянно путался в ответах, бессвязно говорил и выглядел крайне плохо.

«Временами испытывал трудности с выдвижением последовательных аргументов», – как написало симпатизирующее Байдену издание Axios. Потенциально сильные стороны своего выступления – ту же социалку – Байден слил.

«Через несколько минут после начала дебатов он изо всех сил пытался эффективно защищать свою экономическую политику и провалил описание ключевых инициатив в области здравоохранения, которые он сделал центральными в своей заявке на переизбрание. Заявил, что «мы наконец-то победили Medicare» (государственную систему медицинского страхования, столь важную для части небогатых демократических избирателей – прим. ВЗГЛЯД)», – пишет издание Politico.

Снова путал своих сыновей, говорил хриплым голосом (якобы из-за простуды). «Неоднократно путал слова "миллиард" и "миллион", периодически зависал в ходе своей речи», – продолжает Politico. В момент же выступлений Трампа стоял с полуоткрытым ртом. «Когда Трамп его критиковал, глаза Байдена часто были опущены или фокусировались на каком-то далеком предмете», – пишет Los Angeles Times. В общем, выглядел как слабо понимающий происходящее пожилой человек.

«Любой, кто видел, как родители стареют, становятся слабыми и теряют осознание происходящего, понимает, что с этого момента ситуация будет только ухудшаться, причем с нарастающей скоростью», – говорит бывший глава Республиканской партии в Нью-Гэмпшире и антитрампист Фергус Каллен.

Неудивительно, что СМИ пишут о самой настоящей волне паники в рядах сторонников Байдена. С эпитетами от «нехорошо получилось» до «Трамп просто поджарил Байдена». «Партии существуют для того, чтобы побеждать. Человек, выступавший на сцене с Трампом, не может победить», – заявил один из политиков-демократов изданию The New York Times.

Паника усилилась после того, как вышли цифры первых опросов. Согласно одному из них, две трети зрителей заявили, что победу на дебатах одержал Трамп, и лишь треть отдала ее Байдену. И это речь идет об опросе CNN – одного из самых антитрамповских каналов.

Объективные социологические изменения рейтингов и, что самое главное, расклада по спорным штатам будут известны в течение недели (когда пройдут соответствующие опросы по всем правилам и с нужной выборкой), однако букмекерские колебания видны уже сейчас. Число ставящих на победу Байдена рухнуло с 35% до 22%. В то же время рейтинг его потенциального сменщика – губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – вырос с 3,5 до 9,5% голосов. За ним идут вице-президент Камала Харрис (признавшая, что президент Байден «стартовал слабо», но, мол, 90-минутное выступление на дебатах не должно затмевать его «три с половиной года работы») с 4,3% и бывшая первая леди Мишель Обама с 4%.

И вот с этой точки зрения в победители дебатов можно записать не только Дональда Трампа, но и, как ни парадоксально, его оппонентов – Демократическую партию в целом. Партийные лидеры давно подозревали, что Байден не выдержит предвыборную гонку. Не сможет осилить по несколько выступлений в день на протяжении недель, постоянные перемещения между городами и графствами неопределившихся штатов. Они давно бы его сменили на другого кандидата, однако Байден уперся и не хотел уходить. Был уверен в том, что он выдержит. Возможно, уверен и до сих пор.

Однако эти же дебаты показали всем, что не выдержит. А значит, демократические бонзы могут совершить новый подход к телу президента с просьбой сойти с дистанции.

Сделать это, конечно, будет непросто. «Байден – гордый и упрямый человек, который долгое время настаивал на том, что он лучше всего подготовлен для победы над Трампом. И он не будет слушать никого, кроме, возможно, своей жены Джилл Байден, которая решительно поддержала его стремление пойти на новый срок», – пишет The New York Times.

При этом решать нужно быстро – в ряде штатов есть предельные даты выдвижения кандидатов на голосование. Например, в Калифорнии (демократическом штате, победа в котором дает аж 10% всех необходимых голосов для победы на выборах) крайним числом для регистрации является 14 августа.

С электоральной точки зрения сейчас поздновато менять кандидата – праймериз прошли, и в случае замены Байдена республиканцы скажут, что нового кандидата-демократа «выбирал не народ, а партийные шишки». Даже в том случае, если новый кандидат будет утвержден демократическими выборщиками на национальном съезде Демпартии в Чикаго (который пройдет с 19 по 22 августа) – ведь демократические избиратели наказывали выборщикам голосовать за Байдена, а не за Ньюсома или мадам Обаму.

Однако с юридической точки зрения такая замена возможна. С прагматичной точки зрения лучше уж иметь не совсем легитимного кандидата, чем того, кто может не дожить до конца предвыборной кампании. Причем не дожить в буквальном смысле.