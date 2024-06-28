В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Зрители дебатов Байдена и Трампа назвали победителя
CNN: Около 67% зрителей дебатов присудили Трампу победу над Байденом
Две трети зрителей предвыборных дебатов в США выразили мнение, что экс-президент Дональд Трамп переиграл действующего главу Белого дома Джо Байдена, следует из проведенного каналом CNN опроса.
Уточняется, что победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену – 33%, передает РИА «Новости».
В опросе, который проводился путем рассылки СМС-сообщений, приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.
Ранее предвыборный штаб Трампа заявил в американской соцсети Truth Social, что его теледебаты с Байденом завершились исторической победой.
Телекомпания CNN также заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как «коллективное самоубийство» демократов. Журнал Newsweek также присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах.