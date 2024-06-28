В большинстве своем бывшие фронтовики – мужики уже не первой молодости. Плюс-минус сорок. Они общаются в основном друг с другом, понимают друг друга с полуслова. Это новая сила, с которой придется считаться всем – и в самой России, и за ее пределами.4 комментария
Маск назвал победителя предвыборных дебатов в США
Маск заявил, что в дебатах Трампа и Байдена победили интернет-мемы
Американский предприниматель Илон Маск с иронией подвел итоги предвыборных дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа.
«Сегодня была явная победа… для мемов», – приводит его слова РИА «Новости».
Соответствующий пост Маск опубликовал на своей странице в соцсети X.
Согласно опросу CNN, две трети зрителей предвыборных дебатов в США отдали победу Трампу, а не Байдену.