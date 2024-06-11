В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Сын Байдена признан виновным по делу о хранении оружия
Fox News: Сын Байдена признан виновным по делу о хранении оружия
Жюри присяжных признало сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о нарушениях при хранении оружия, сообщила телекомпания Fox News.
По данным Fox News, присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем трем пунктам обвинения, передает ТАСС.
На прошлой неделе в США начался суд над сыном американского лидера Джо Байдена Хантером. Он обвинялся в том, что в 2018 году солгал о своей наркотической зависимости при покупке пистолета. Сообщалось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тыс. долларов.