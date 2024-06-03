Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.2 комментария
В США начался суд над сыном президента Байдена
В штате Делавэр началось рассмотрение дела против сына президента США Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.
Как сообщает РИА «Новости», суд приступил к отбору присяжных. После формирования коллегии заседателей начнется рассмотрение дела по существу.
Байдену-младшему вменяют в вину то, что в 2018 году он солгал о своей наркотической зависимости при покупке пистолета. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов.
Параллельно в штате Калифорния ведется процесс о неуплате налогов Хантером Байденом.