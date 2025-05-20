Союзники Трампа обвинили команду Байдена в умышленном сокрытии диагноза о раке

Союзники Трампа обвинили лагерь Байдена в сокрытии рака из политических мотивов

Tекст: Алексей Дегтярев

В воскресенье Дональд Трамп-младший опубликовал в соцсетях пост с пожеланием Байдену «скорого выздоровления», но на следующий день его тон сменился, обратили внимание в NBC News.

«Все были в сговоре! Кто управлял страной? Нам нужно привлечь к ответственности!», – заявил Трамп-младший.

Сам Трамп заявил журналистам, что «удивлен» поздним раскрытием диагноза. «Чтобы дойти до поздней стадии, нужно время. Кто-то скрывает правду», – отметил президент США.

Республиканцы усилили критику. Вице-президент Джей Ди Вэнс, кратко выразив надежду на выздоровление Байдена, подчеркнул, что нужна честная оценка способностей Байдена руководить государством во время его президентского срока.

Сенатор Маркуэйн Маллин назвал время объявления диагноза «интересным», предположив, что новость призвана «отвлечь внимание» от других тем.

Офис Байдена, подтвердив диагноз, опроверг обвинения в сокрытии, назвав их «политически мотивированными». В заявлении подчеркивается, что экс-президент, находясь у власти, регулярно проходил медосмотры, а его нынешнее состояние позволяет продолжить лечение.

Напомним, у Байдена нашли агрессивную форму рака простаты. Трамп выразил сочувствие его семье и пожелал скорейшего выздоровления своему предшественнику.