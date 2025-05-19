Трамп выразил сочувствие Байдену в связи с диагнозом и пожелал ему здоровья

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после новости о его диагнозе

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление по поводу онкологического диагноза Джо Байдена, написав в социальной сети Truth Social свои пожелания.

«Меланья и я опечалены известием о недавнем диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а Джо желаем скорейшего и успешного выздоровления», – написал Трамп.

Кроме него множество соратников-демократов и республиканцев в соцсетях выражают поддержку и сочувствие бывшему американскому лидеру, сообщил телеканал ABC News.

К примеру экс-вице-президент Камала Харрис отметила, что Джо боец и обязан справиться, нынешний госсекретарь Марко Рубио всей семьей молится за здоровье экс-лидера страны, губернаторы ряда штатов пишут о стойком характере Байдена, который не позволит ему дать слабину перед новым вызовом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, у бывшего президента США Джо Байдена выявили агрессивную форму рака простаты после обнаружения небольшого узла в ходе медобследования.