Байден получил удар от Обамы с совсем неожиданной стороны

Tекст: Дмитрий Бавырин

У американского Белого дома опять черный день. Как только президент Джо Байден объявил о наделении Кении статусом «основного союзника США вне НАТО», в столице этой страны Найроби начались уличные бои.

Протестуя против повышения налогов, кенийцы штурмовали парламент. Депутаты бежали через подземные ходы, полиция открыла огонь по толпе, медики заявили о 23-х жертвах и сотне раненых. В ближайшие сутки ожидается повторение бунта, но власть пообещала действовать жестко: для подавления протестов президент Уильям Руто направил в столицу армию.

Такое яркое совпадение не могло не породить теорий заговора, начиная с той, которая лежит на поверхности: все это устроил американцам Китай. Как именно, никто, конечно, не знает, но устраивали же США протесты по всему миру в свою пользу, а в эту игру могут играть и двое.

Китай в Кении закрепился уже давно, но как игрок в основном экономический. США присутствуют «людно и оружно» – на военно-морской базе Манда-Махогони, но хотели бы расширить свое присутствие и сделать Кению большим опорным пунктом в Восточной Африке.

Ради этого Байден обхаживал Руто лично – накрыл поляну и выкатил ковровую дорожку, пригласив в США с пятидневным государственным визитом, который проходит по высшей программе. Для африканца это первый такой прием за 15 лет, для Байдена – всего лишь шестой за три с половиной года.

Параллельно в СМИ шла кампания, общий смысл которой в том, что Кения – самый надежный союзник Запада в Африке, буквально всем хороша. По африканским меркам стабильна, быстро развивается, имеет выход к морю, говорит по-английски, любима туристами, похожа на западную демократию и приютила, помимо американской, британскую военную базу.

Но главное – это, конечно, лояльность и готовность к самопожертвованию. В случае Кении они выражены в том, что эта страна возглавила военно-полицейскую миссию в Гаити – проект США, в который Вашингтону удалось завлечь только одну африканскую страну (хотелось именно чернокожих военных, чтоб с местными было проще работать). По случайному (или не случайному?) совпадению, как только кенийские военнослужащие отбыли на Гаити, они позарез понадобились в Найроби.

Вполне вероятно, что речь идет о естественном стечении обстоятельств – без длинной руки Пекина, решившей ударить тогда же, когда американцы начали праздновать обретение в лице Найроби то ли союзника, то ли трофея.

Как это часто бывает, экономическое развитие, основанное на кредитах, привело в Кении к мозолящему глаза неравенству: кто-то во дворцах, а кто-то в трущобах. Этого вполне достаточно для социального взрыва в странах с «молодым» населением, но несколько лет, несмотря на трудности в экономике, бедные слои терпели молча.

Спичку поднес сам Руто, но по совету МВФ, где заинтересованы в том, чтоб Кения исправно обслуживала свой значительный внешний долг (частью сманивания Найроби из Движения неприсоединения, где кенийцы во времена холодной войны были влиятельными персонами, стало и то, что в долг им охотно давали). Его правительство предложило парламенту ввести новые налоги, в том числе довольно экзотические: на производство хлеба и растительного масла, на продажу средств гигиены, на мобильные сервисы.

Все это объясняется, помимо прочего, «зеленой» логикой. Кения немало зарабатывает на экологическом туризме, а потому заинтересована в защите окружающей среды от замусоривания и превращения в пашни. Но народ не стерпел – и полетела в пропасть хваленая кенийская стабильность.

Злорадствовать по этому поводу излишне: Кения была союзником Запада, но все-таки не врагом России. К примеру, сейчас ведутся переговоры об отмене виз с этой туристической страной. А на так называемом мирном саммите по Украине в Швейцарии Уильям Руто устроил демарш, ошарашивший организаторов: выступил категорически против присвоения активов России или любой другой страны.

Понятно, что он не за нас боится, а за себя. Как показали дальнейшие события, ему есть чего бояться.

Среди кенийцев растет политическая пассионарность, но не потому, что им, как некотором соседям, вообще есть нечего, а потому что относительно сыты и хотят большего. Такой демографическо-политический переход переживали многие страны. Удачно, что Кения переживает его именно сейчас, потому что именно сейчас это выглядит как очередной громкий провал Джо Байдена на международной арене.

Глава американского государства с трудом ходит, но все же ведет предвыборную кампанию и готовится к дебатам с Дональдом Трампом. А для Трампа события в Кении – очередной патрон в патронташ, ибо все это легко трактовать как политическую токсичность нынешнего хозяина Белого дома: Байден, мол, губит любое дело, за которое берется.

В принципе, Белый дом мог сделать вид, будто ничего важного не произошло. Ради своих союзников и собственных интересов США умеют закрывать глаза на многое, включая такие преступления, от которых кровь в жилах стынет (когда-то они даже Пол Поту против Вьетнама помогали). Где в мире демократия, а где нет, Вашингтон отписал себе определять еще в прошлом веке.

Стрельбу по толпе кенийцев тоже можно было не заметить, но Байдену опять повезло, как утопленнику. Оказалось, что в числе протестантов, пострадавших от действий полиции, журналистка Аума Обама – сводная сестра Барака Обамы, с которой он продолжает общение. А Обама в Демократической партии США до сих пор авторитет номер один. Это герой мейнстримных СМИ, близкий к полубогу.

Обама в разы популярнее «белого ходока» Байдена, а по теории заговора, принятой среди некоторых трампистов, до сих пор занимает высокое положение в «мировом правительстве».

Поэтому не заметить и не осудить произошедшее для Демпартии оказалось невозможным. Конфликт состоялся, и он наверняка осложнит дальнейшие отношения США с Руто, у которого к тому же теперь еще куча политических проблем на родине: некоторые депутаты от правящей партии заявляют, что их с «антинародным эко-сбором» попросту подставили.

Однако этот кризис не выглядит неразрешимым. Применив силу, Руто одновременно отступил – отказался подписывать налоговый закон и снял тем самым формальный повод для возобновления протестов.

Кроме того, этот пожар из тех, которые как будто можно затушить деньгами, а деньги у Америки есть: только недавний бизнес-саммит США – Кения принес контрактов на 2 млрд долларов. Многое упирается в долговое ярмо Найроби в три четверти от ВВП, и ослабить его Западу по силам, ведь именно он набросил это ярмо на Кению.

Шансы на то, что в Кении все устаканится, немалые. Но «главный союзник вне НАТО» подставил Байдена в самый неподходящий момент. Трамп ведь непременно напомнит американцам, что его оппонент – кто-то вроде царя Мидаса наоборот: все, к чему он прикасается, переживает катастрофу перерождения, будь то конфликт на Украине или война в Афганистане.

Вот и теперь в столице «устойчивого и надежного союзника», которого подобрал своей стране Байден, протестанты штурмуют парламент из-за цен на хлеб, а «демократический президент» отдает приказ стрелять по толпе с Обамой.