Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.