    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня

    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине

    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    13 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    13 декабря 2025, 15:16 • Новости дня
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чешская сторона не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима, сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

    Еврокомиссия должна найти новые способы финансирования Украины, поскольку у Праги нет денег на другие страны, сказал Бабиш в соцсетях, передает РИА «Новости».

    ЕС должен решить проблему финансирования по-другому, Чехия не будет ничего гарантировать и не будет выделять деньги, заключил премьер.

    Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    До этого чешское правительство задумалось о сокращении военной помощи Украине.

    14 декабря 2025, 06:27 • Новости дня
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине, остановившее разрушительный вооруженный конфликт, подписали ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года в Париже. До этого оно было парафировано в американском Дейтоне, поэтому он известно Дейтонское соглашение, однако панацеей от всех бед и противоречий оно не стало, пишет глава МИД России Сергей Лавров.

    «Дейтон стал итогом как кропотливых посреднических усилий международного сообщества, так и трудных, волевых компромиссов лидеров конфликтовавших сторон. Пойдя на серьезные уступки, они получили взамен несравнимо большее – мир и надежду на благополучное будущее. Именно в таком подходе, который предполагает необходимость достижения взаимоприемлемых консенсусных развязок, заключается «дух Дейтона», – говорится в статье Лаврова для сербской газеты «Политика» по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

    Министр напомнил, что Россия, засвидетельствовала подписание Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине и тем стала одним из его международных гарантов, призванных отстаивать дейтонские постулаты. Однако западные покровители Приштины игнорируют положения базовой для косовского урегулирования резолюции СБ ООН 1244, которая гарантирует территориальную целостность Сербии.

    «Признав односторонне провозглашенную «независимость» края, они продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел, включая шаги по формированию незаконной косовоалбанской «армии». Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах», – отметил Лавров.

    Глава МИД России призвал стороны боснийского урегулирования следовать принципам Дейтонского соглашения ради процветания граждан и надежной безопасности на Балканах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в БиГ разразился политический кризис, когда суд Боснии и Герцеговины признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя» Кристиана Шмидта. Структуры БиГ пытались добиться ареста Додика. Додик заявил, что Британия готовит его ликвидацию, позднее Прокуратура Боснии и Герцеговины прекратила  расследование против Додика.

    Высокий представитель назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Совбезом ООН. Шмидт был назначен на должность без согласования, Республика Сербская не признает его легитимность.

    14 декабря 2025, 04:12 • Новости дня
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    13 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    13 декабря 2025, 23:45 • Новости дня
    Более 90 дронов ВСУ сбиты над регионами России за три вечерних часа
    Более 90 дронов ВСУ сбиты над регионами России за три вечерних часа
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны России доложило в Telegram-канале о том, что силами ПВО были уничтожены 94 дрона ВСУ над регионами России за три вечерних часа субботы.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили о том, что 41дрон был уничтожен над территорией Республики Крым, 24 – над Брянской областью, еще семь – над Смоленской областью.

    По шесть беспилотников сбито над Белгородской и Курской областями, пять БПЛА уничтожено над Орловской областью, три – над территорией Тульской области.

    По одному дрону сбито над Калужской и Липецкой областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО вечером субботы сбили восемь ПЛА ВСУ за пять часов над Россией.


    13 декабря 2025, 23:15 • Новости дня
    Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию активов России
    Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию активов России
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждались меры достижения мира на Украине, следует из правительственного релиза.

    Беседа Стармера и фон дер Ляйен была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение войны на Украине. Оба согласились с тем, что это ключевой момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира, сказано в релизе британского правительства.

    «Они также обсудили последний прогресс в деле мобилизации замороженных российских суверенных активов», – указано в документе.

    Стороны затронули текущие переговоры по продвижению пакета мер, объявленного на саммите Великобритания-ЕС в мае и признали их позитивную динамику, выразив  надежду на достижение прогресса в ближайшие недели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки. В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    14 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    Силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силы ПВО уничтожили за ночь более 140 дронов ВСУ над 14-ю регионами России, о чем сказано в Telegram-канале ведомства.

    «С 23.00 мск 13.12 до 07.00 мск 14.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», –  сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 35 дронов было сбито над территорией Брянской области, 32 – над Республикой Крым, 22 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской и семь дронов – над Курской областью.

    По четыре беспилотника нейтрализовано над Рязанской и Ростовской областями, три – над Белгородской областью, два дрона сбиты над Ленинградской областью. По одному БПЛА уничтожено над Смоленской, Псковской, Новгородской областями и один беспилотник – над территорией Московского региона.

    В Минобороны добавили, что в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотников самолетного типа с учетом ликвидированных до 23.00 вечером субботы 94 дронов ВСУ.


    13 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Казачий атаман: Первыми из Северска побежали украинские командиры

    Казачий атаман Полуполтинных рассказал подробности операции по освобождению Северска

    Сосредоточить живую силу и вооружения на подступах к Северску мешали открытое пространство и угроза ударов украинских дронов. Однако в самом городе ВСУ оказали сопротивление российским войскам лишь до реки Бахмутка, затем среди украинцев началась паника, рассказал качачий атаман Владимир Полуполтинных.

    Город Северск являлся последним крупным форпостом на направлении наступления Южной группировки войск перед выходом к Краматорско-Славянской агломерации, заявил атаман Луганского казачьего округа Владимир Полуполтинных, экс-командир 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригады агентству ПИКА. За городом располагаются «незначительные населенные пункты», после которых открывается «прямой путь наступления на Славянск».

    Полуполтинных подчеркнул, что ключевая сложность при подготовке к освобождению Северска заключалась в необоходиости сосредоточить как можно больше личного состава, вооружений и боеприпасов для рывка на штурм города. «А перед городом Северск около десяти километров открытого поля, которое нужно преодолевать под вражескими дронами. Вот это было самое сложное», – пояснил атаман. Поэтому  накопление сил происходило в дни, когда над местностью стояли туманы. «И когда для наступления были силы собраны, пошел штурм города» – заявил собеседник.

    Сам город разделен рекой Бахмутка на две части. «В первой половине города украинские войска еще сопротивлялись», – рассказал казак – Но как только половину наши зачистили, дальше у них пошла паника – они начали сами убегать. Первыми, как всегда, у них бегут командиры. А рядовой состав на это смотрит и тоже начинает валить».

    Напомним, в минувший четверг президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    14 декабря 2025, 03:32 • Новости дня
    В поселке Афипском Краснодарского края обломки БПЛА повредили дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Фрагменты сбитых силами ПВО дронов ВСУ при падении повредили несколько домов в поселке Афипском Краснодарского края, а по одному из адресов вызвали возгорание, сказано в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

    «В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму – в частном доме выбило окна», – сказано в сообщении.

    Позднее в оперштабе добавили, что специальные и экстренные службы выявили выбитые окна еще в четырех частных домах, по трем адресам.

    «Обнаружены обломки – без повреждений, в одном случае пострадала хозпостройка. Также произошел обрыв линии электропередачи», – уточнили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последние часы субботы силы ПВО ликвидировали 94 дрона ВСУ над странной. В ночь на воскресенье в Урюпинске из-за обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.


