Политолог перечислил тренды современных выборов в России

Политолог Кузнецов: Для победы на выборах организационная компетентность важнее креатива

Tекст: Олег Исайченко

По словам политолога Глеба Кузнецова, прошедшие выборы показали первостепенную важность партийной структуры, работы с активом и организационной составляющей избирательной кампании. «Креатив тут становится вторичным. Другими словами, побеждает тот, кто более организационно компетентен», – отмечает эксперт.

Важным фактором победы, по его мнению, стало понимание локальной повестки каждого конкретного региона, что также относится к организационным компетенциям. Третьей заметной тенденцией выборов политолог назвал активное использование искусственного интеллекта.

«Речь идет не о прикольных мультипликационных роликах, а о применении ИИ для аналитики, организационной работы, социологии. Можно сделать вывод, что те, кто смогут использовать искусственный интеллект на высоком уровне, получат серьезное преимущество», – полагает Кузнецов.

Отдельно политолог выделил московское нововведение: в столице работала сеть экстерриториальных участков, где избиратели из других регионов могли отдать электронный голос за глав своих субъектов. «Это серьезная инновация в организации избирательных процессов. Полагаю, за этим будущее», – заключил Кузнецов.

Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

По информации Минцифры, в онлайн-выборах приняли участие свыше 1,5 млн человек. Министерство отметило, что наибольшую активность проявили россияне в возрасте от 35 до 50 лет. Избиратели от 18 до 35 лет составили 29%, а граждане старше 50 лет – 27% от числа проголосовавших онлайн. В числе регионов-лидеров по количеству пользователей платформы ДЭГ оказались Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.

По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране. Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

Примечательно, что согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители субъектов.