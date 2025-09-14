Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?22 комментария
Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.
Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.
В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.
В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.
В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.
В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.
На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.
Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.