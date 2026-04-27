Москва приняла первый форум международной социалистической сети Совинтерн

Tекст: Валерия Городецкая

В мероприятии приняли участие делегаты более 100 партий и движений из 70 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Организатором форума выступила партия «Справедливая Россия», объединившая представителей левых сил впервые после распада СССР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На открытии форума было зачитано обращение президента РФ Владимира Путина, который пожелал участникам успехов в работе и выразил надежду, что «учреждение нового формата межпартийного сотрудничества послужит дальнейшему углублению многосторонних общественно-политических связей и будет способствовать укреплению доверия между нашими странами и народами». Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в видеообращении подчеркнул, что новый социализм XXI века способен ответить на глобальные вызовы, а политика западных элит привела к войнам и разрушению международного права.

В числе выступавших был зампредседателя «Справедливой России» Захар Прилепин, который заявил, что события на Донбассе стали первым этапом глобального антиколониального движения. Он отметил, что Совинтерн – «это про дружбу всех граждан, всех этносов, всех народов, для которых ценности свободы и совести безусловно велики».

К участникам обратились также секретарь по международным отношениям Американской коммунистической партии Кристофер Хелали, экс-президент Боливии Эво Моралес, лидер партии из Парагвая Сиксто Перейра Галеано и бывший президент страны Фернандо Луго, призвавшие к солидарности и переменам.

Председатель оргкомитета форума Александр Бабаков заявил, что «целью экономики должно быть качество жизни», а в основе суверенной модели должны лежать бесплатное образование и медицина. Участники форума сошлись во мнении, что ценностями Совинтерна являются приверженность социалистическим достижениям, открытость диалогу и готовность к новым решениям. Среди сооснователей сети – Рабочая партия Британии, несколько африканских, американских и европейских левых партий, а также «Справедливая Россия».

Накануне делегаты форума Совинтерн почтили память героев у Кремлевской стены.