Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.0 комментариев
Мирный житель ранен при атаке украинских БПЛА на Донецк
Алексей Кулемзин: Мирный житель ранен при атаке беспилотников ВСУ на Донецк
В результате ночной атаки украинских беспилотников в Донецке получил ранение мирный житель, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.
«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Ворошиловском районе пострадал мужчина 1970 года рождения», – сообщил Алексей Кулемзин.
Также повреждены три транспортных средства, газопровод, остекление многоквартирных домов, образовательных учреждений и административного здания.
По его словам, в многоквартирных домах выбиты 50 окон, еще 55 – в образовательных учреждениях.
По данным штаба обороны ДНР, в Макеевке был сбит дрон «Батон» с осколочно-кумулятивным боеприпасом, которым ВСУ пытались атаковать жилой сектор.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу женщина пострадала при налете БПЛА ВСУ на район девятиэтажек в Донецке.
В четверг беспилотники ВСУ нанесли удар по складу МККК в Донецке.