Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

«Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.