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В «Диктанте Победы» приняли участие 2,75 млн человек из 97 стран
Акция «Диктант Победы» партии «Единая Россия» прошла на 35,5 тыс. площадках по всему миру, в ней приняли участие представители 97 стран, сообщил координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин.
По его словам, из 1,3 млн человек, писавших диктант очно, 56% составили женщины, 53% – школьники, 15% – студенты, 15% – работающие граждане, а 5,8% – военнослужащие. Традиционно лидировали по числу площадок и участников Ставропольский край, Самарская, Московская, Ростовская, Саратовская области и Краснодарский край, указано на сайте партии «Единая Россия».
В этом году было создано 1650 площадок в воинских частях и учебных заведениях Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС. В акции участвовали 22,4 тыс. школ и колледжей, около 800 вузов. Центральной площадкой стал Музей Победы, а уникальные площадки действовали в детских центрах «Артек», «Орленок», «Сириус», Академии Ломоносова, десятках музеев, заповедниках, на атомных электростанциях, нефтяной платформе в Баренцевом море, полярных станциях в Арктике и Антарктиде.
Акцию поддержали 10 авиакомпаний. Также были организованы площадки на борту ракетного крейсера «Петр Великий» и разведывательного корабля «Федор Головин».
В ходе акции прошли телемосты с Минском, Севастополем, Авдеевкой, Курской областью и Пекином. Александр Сидякин отметил, что интерес к акции растет и в новых регионах: в этом году там приняли участие 350 тыс. человек.
В преддверии диктанта прошли интеллектуальные игры, а в российских городах Музей Победы провел лектории и выставки о ключевых событиях войны. Были организованы автопробеги раритетных автомобилей – в них участвовали бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. В Москве и регионах прошли фотовыставки о диктанте, а акция «Письмо Герою» собрала 140 коробок писем для бойцов Минобороны и войск Нацгвардии.
Председатель общественного совета проекта Сергей Нарышкин сообщил, что общий итог акции составил 2,75 млн участников – это в 18 раз больше, чем в 2019 году. Он подчеркнул, что «Диктант Победы» стал масштабной международной акцией, в которой приняли участие граждане из более чем 90 стран, а задания в 44 странах разрабатывались при участии местных историков.
Нарышкин отметил, что акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы и важным элементом исторической культуры.