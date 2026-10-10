  • Новость часаВооруженные силы России взяли под контроль Лукашово и Лобановку
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    17 комментариев
    10 октября 2026, 12:50 • Новости дня

    В Оренбургской области подросток попал в больницу после нападения быка

    В Оренбургской области 14-летний подросток госпитализирован после нападения быка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Целинный Оренбургской области бык вырвался из стойла и нанес 14-летнему мальчику множественные травмы, пострадавшего доставили в районную больницу.

    В посёлке Целинный в Оренбургской области бык напал на подростка. Это случилось накануне вечером, когда, находясь дома со своими родителями, 14-летний подросток проводил хозяйственные работы недалеко от сарая. Один из быков проломил калитку стойла и напал на него, сообщает УМВД по региону.

    В результате пострадавший получил серьезные увечья, включая рваные раны левого бедра и челюсти. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для установления всех обстоятельств несчастного случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алтайском крае подросток спасся от медведя благодаря взорвавшемуся телефону. Ранее в Махачкале полицейские обезвредили разъяренного быка, который нападал на прохожих и автомобили, одна женщина получила серьезные травмы.

    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    9 октября 2026, 22:20 • Новости дня
    Полиция с помощью дрона с тепловизором нашла пропавшего в Рязани мальчика

    Tекст: Антон Антонов

    В Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

    «Мальчик найден живым сотрудниками полиции с помощью дрона с тепловизором», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани.

    Сообщалось, что ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель.

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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    8 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    В Самаре погиб катавшийся на трамвае ребенок-зацепер

    Tекст: Вера Басилая

    В Самаре мальчик погиб под колесами трамвая после того, как попытался прокатиться на сцепном устройстве между вагонами, сообщили в региональном управлении МВД.

    В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что трагический инцидент произошел на остановке «10-й микрорайон», когда ребенок пытался проехать между первым и вторым вагонами, передает ТАСС.

    В региональном главке МВД добавили, что подросток скончался на месте происшествия от полученных травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

    В июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

    В Ленинградской области подросток-зацепер погиб после падения с электропоезда.

    Ранее правоохранители задержали троих молодых людей, которые для съемки видеороликов бегали по крышам вагонов в метро Москвы.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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    8 октября 2026, 23:50 • Новости дня
    Львова-Белова рассказала о судьбе спасенной военными сироты из Константиновки

    Дядя и тетя решили оформить опеку над спасенной в Константиновке девочкой

    Tекст: Антон Антонов

    Дядя и тетя оформят опеку над девочкой Софией, спасенной российскими военными при освобождении Константиновки, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Мы на протяжении нескольких месяцев занимаемся Сониной судьбой. Нашли дядю, который оформляет опеку в настоящий момент», – сказала Львова-Белова в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

    По ее словам, главной сложностью стало отсутствие у девочки каких-либо документов, из-за чего потребовалось время на установление ее личности через суд, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что в конце октября София вместе с дядей и тетей приедет в Москву, где родственники заберут ее к себе.

    «И, в общем, с заездом в гости к нам, потому что мы настолько уже, мне кажется, сроднились и с Сонечкой, и с ее родственниками, что хочется их лично обнять», – добавила детский омбудсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом бойцы Южной группировки войск эвакуировали десятилетнюю девочку из освобожденного города в безопасное место.

    Детский омбудсмен Мария Львова-Белова взяла ситуацию со спасенным ребенком на личный контроль.

    Львова-Белова отмечала, что мама девочки умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.

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    8 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Катерина Туманова

    В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.

    Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.

    «Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.

    Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека. Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве.

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    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Суд в Самарской области арестовал обвиняемого в истязании детей вожатого

    Суд на два месяца арестовал вожатого за истязание детей в лагере в Сызрани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Самарской области заключил под стражу на два месяца молодого человека, который работал вожатым в детском лагере в Сызрани и обвиняется в истязании воспитанников, сообщило региональное управление СК России.

    В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По версии следствия, летом 2026 года молодой человек работал воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани. Установлено, что он неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Сызрани вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом.

    В понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания несовершеннолетних в лагере в Самарской области.

    Летом в России ужесточили правила отбора вожатых в детские лагеря.

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    8 октября 2026, 08:25 • Новости дня
    Украинских детей в Европе начали изымать под надуманными предлогами

    Активистка Райски: Украинских детей в Европе изымают под надуманными предлогами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские социальные службы забирают детей из семей украинских беженцев, оправдывая это психологическим состоянием родителей и местными законами о защите несовершеннолетних, заявила финская активистка и беженка Салли Райски.

    Европейские профильные ведомства забирают детей у украинских беженцев под различными предлогами, опираясь на строгое местное законодательство в сфере защиты несовершеннолетних, передает РИА «Новости».

    «Про украинские семьи. Опять, это очень к нам близкие по взгляду, то есть как мы выглядим, по менталитету. И сейчас получается конфликт на территории Украины, и можно сыграть ряд моментов, когда можно забрать ребенка», – заявила Райски.

    По ее словам, беженцы часто жалуются социальным работникам на невозможность работать из-за полученной психологической травмы. В ответ принимающие государства делают вывод, что в таком нестабильном эмоциональном состоянии взрослые не способны безопасно воспитывать ребенка.

    Райски подчеркнула, что в ряде стран Европы, например в Германии, действует четкое правило об обязательном изъятии детей при малейшей угрозе их благополучию со стороны родителей. Кроме того, местные законы строго запрещают физические наказания, а обычные пропуски детского сада или школы рассматриваются властями как недостаточный присмотр.

    Даже бытовые ситуации трактуются не в пользу родителей. По словам активистки, известны случаи изъятия детей просто из-за того, что ребенок не доедал порцию в детском саду, что расценивалось воспитателями как признак глубокой психологической травмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Служба внешней разведки заявила о стремлении Европейской комиссии изгнать украинских беженцев

    Летом эксперты обратили внимание на политику Европы по выталкиванию переселенцев в нищету.

    Евростат сообщил о сокращении социальной поддержки украинцев в европейских странах.

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    9 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Полиция Польши начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранительные органы проверяют возможную связь серии ножевых нападений в школах с опасным интернет-челленджем, сообщила представитель полиции Польши Катажина Кухарская.

    «Правоохранительные органы проверяют, связаны ли нападения с ножами в школах с челленджем. Это опасное явление заключается в том, что люди берутся за выполнение опасного задания, а иногда и делают публикации об этом в социальных сетях. Дети и подростки принимают участие в таких челленджах зачастую ради популярности или реакции других пользователей», – заявила Кухарская.

    По ее словам, участие специалистов по кибербезопасности в расследовании имеет критическое значение, поскольку все происходящее разворачивается в интернете. Полицейские, борющиеся с киберпреступностью, уже находятся на месте и работают, играя ключевую роль в расследовании, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

    За последние сутки в Мазовецком воеводстве произошло два нападения с ножом в школах.

    Накануне 19-летний студент ранил девять человек в техникуме в Остроленке, его мотивы неизвестны.

    На следующий день 15-летний бывший ученик напал на уборщицу в школе в населенном пункте Лещидул-Новины, женщина скончалась в реанимации.

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    9 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Пропавшего четырехлетнего мальчика начали искать в Рязани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Рязани начались поиски четырехлетнего мальчика, который ушел на прогулку и не вернулся, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

    Ребенок пропал в садовом некоммерческом товариществе «Химик-1» в поселке Строитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на отряд «ЛизаАлерт».

    Рост мальчика – 98 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На момент исчезновения на нем были черные штаны, серая кофта с рисунком и белые кроссовки. В опубликованной ориентировке отмечается, что для поисков ребенка требуется помощь добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пропавшую в Петербурге шестилетнюю девочку нашли живой у соседей.

    В апреле в Новосибирске объявили поиски пропавшего девятилетнего мальчика.

    В конце марта волонтеры нашли живым пропавшего в Карелии 11-летнего ребенка.

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    8 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    СК завел дело после отравления детей в реабилитационном центре Балашихи

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По факту заражения детей ротавирусной инфекцией в реабилитационном центре в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

    Следователи в настоящее время проводят допросы и изучают документацию, пояснила Врадий, передает РИА «Новости».

    Планируется также осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора.

    Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из реабилитационного центра в Балашихе госпитализировали пятерых детей.

    В прошлом месяце на Кубани госпитализировали четверых детей после отравления в школе.

    В августе Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей на Сахалине.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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