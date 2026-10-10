В Оренбургской области подросток попал в больницу после нападения быка

В Оренбургской области 14-летний подросток госпитализирован после нападения быка

Tекст: Тимур Шайдуллин

В посёлке Целинный в Оренбургской области бык напал на подростка. Это случилось накануне вечером, когда, находясь дома со своими родителями, 14-летний подросток проводил хозяйственные работы недалеко от сарая. Один из быков проломил калитку стойла и напал на него, сообщает УМВД по региону.

В результате пострадавший получил серьезные увечья, включая рваные раны левого бедра и челюсти. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для установления всех обстоятельств несчастного случая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алтайском крае подросток спасся от медведя благодаря взорвавшемуся телефону. Ранее в Махачкале полицейские обезвредили разъяренного быка, который нападал на прохожих и автомобили, одна женщина получила серьезные травмы.