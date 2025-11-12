В Москве старшеклассник напал на учителя

В Москве десятиклассник избил учителя из-за тетрадей

Tекст: Вера Басилая

Старшеклассник напал на учителя в одной из московских школ, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки Москвы.

Сообщается, что ученик десятого класса во время перемены дождался, когда педагог выйдет из кабинета, и унес стопку тетрадей, лежавших на столе.

Когда преподаватель вернулась и потребовала вернуть тетради, школьник начал наносить женщине удары по голове. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, учитель была госпитализирована.

В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Руководство учреждения начало внутреннее расследование случившегося. По результатам проверки подросток будет наказан по всей строгости закона, также рассматривается вопрос об его исключении из школы.

Ранее в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти.

В Самаре против педагога открыли уголовное дело за пощечину ученику.

В Нижнем Новгороде ученик сломал нос учителю на уроке.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести наказание за оскорбления в адрес педагогов.