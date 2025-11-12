В Москве старшеклассник напал на учителя

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
Ученик десятого класса во время перемены напал на учительницу, когда та потребовала вернуть похищенные тетради, педагог госпитализирован, сообщили в департаменте образования и науки Москвы.
Старшеклассник напал на учителя в одной из московских школ, сообщается в Telegram-канале департамента образования и науки Москвы.
Сообщается, что ученик десятого класса во время перемены дождался, когда педагог выйдет из кабинета, и унес стопку тетрадей, лежавших на столе.
Когда преподаватель вернулась и потребовала вернуть тетради, школьник начал наносить женщине удары по голове. Сотрудники школы вызвали скорую помощь, учитель была госпитализирована.
В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов. Руководство учреждения начало внутреннее расследование случившегося. По результатам проверки подросток будет наказан по всей строгости закона, также рассматривается вопрос об его исключении из школы.
Ранее в сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти.
В Самаре против педагога открыли уголовное дело за пощечину ученику.
В Нижнем Новгороде ученик сломал нос учителю на уроке.
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой ввести наказание за оскорбления в адрес педагогов.