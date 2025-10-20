Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.8 комментариев
Школьник в Бурятии получил перелом кисти после драки с учителем
Учитель подрался с учеником в Бурятии, подросток сломал кисть
В сельской школе Бурятии произошел конфликт между учителем и учеником, в результате которого подросток получил перелом кисти и был госпитализирован, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Вероника Штыкина.
По информации уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Вероники Штыкиной, конфликт между учителем физики и школьником в Посельской средней школе Иволгинского района закончился применением физической силы, что привело к тяжелой травме у учащегося, передает РИА «Новости».
В соцсетях появилась информация о том, что группа учеников затащила учителя в раздевалку, где один из подростков начал драку. Отмечается, что инцидент мог быть спровоцирован тем, что педагог якобы дал подзатыльник одному из учеников.
«Применение физической силы в учебном процессе недопустимо ни при каких обстоятельствах», – заявила Штыкина.
Уполномоченный по правам ребенка находится в постоянном контакте с родителями пострадавшего и взаимодействует с правоохранительными органами. Министерство образования и науки региона начало ведомственную проверку по факту происшествия.
Прокуратура Иволгинского района провела собственную проверку и вынесла представление начальнику районного управления образования по поводу ненадлежащего контроля за образовательным процессом. Органы внутренних дел также проводят проверку обстоятельств инцидента.
Ранее в Самаре против педагога возбудили уголовное дело из-за пощечины ученику.
В Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника за то, что он включал музыку на уроке и отказывался ее выключить.