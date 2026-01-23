Женщину приговорили к десяти годам за поджог отдела полиции в Петербурге

Tекст: Денис Тельманов

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор Анне Осиповой за поджог отдела полиции на улице Кораблестроителей, передает ТАСС.

Осипова признана виновной по статье о совершении террористического акта и приговорена к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд установил, что в мае прошлого года Осипова, получив инструкции от неизвестного куратора в мессенджере, приобрела канистру бензина, приготовила горючую смесь и бросила три бутылки с ней в окно отдела полиции.

В сообщении прокуратуры отмечается: «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анны Осиповой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). <…> Ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

Дело против неустановленного куратора, который давал инструкции Осиповой, выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

