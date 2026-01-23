Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Женщину приговорили к десяти годам за поджог отдела полиции в Петербурге
Анна Осипова получила десять лет колонии за поджог отдела полиции в Петербурге, совершенный по инструкциям неизвестного лица, с использованием горючей смеси.
Первый Западный окружной военный суд вынес приговор Анне Осиповой за поджог отдела полиции на улице Кораблестроителей, передает ТАСС.
Осипова признана виновной по статье о совершении террористического акта и приговорена к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Суд установил, что в мае прошлого года Осипова, получив инструкции от неизвестного куратора в мессенджере, приобрела канистру бензина, приготовила горючую смесь и бросила три бутылки с ней в окно отдела полиции.
В сообщении прокуратуры отмечается: «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Анны Осиповой. Она признана виновной по ч. 1 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта). <…> Ей назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима».
Дело против неустановленного куратора, который давал инструкции Осиповой, выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Октябрьский районный суд Мурманска постановил арестовать женщину, которую задержали при попытке поджечь военкомат.
В Свердловской области братьев и сестру Назаровых обвинили в подготовке теракта и включили в список Росфинмониторинга.
Житель Смоленска получил 15 лет заключения после попытки повредить железнодорожные пути на Московском направлении с применением устройства из тайника, организованного украинской спецслужбой.