Аэропорт Гонконга отменил рейсы из-за тайфуна «Матмо»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация Международного аэропорта Гонконга предупредила об отмене 27 рейсов и задержке 81 рейса из-за надвигающегося тайфуна, передает ТАСС. Представители аэропорта порекомендовали пассажирам заранее уточнять статус своих рейсов и планировать дополнительное время на дорогу после подтверждения вылета. По предварительным прогнозам, улучшение погодных условий ожидается к понедельнику.

В период празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени, которые проходят с 1 по 8 октября, в Гонконге находились сотни тысяч гостей из материкового Китая. Тайфун ограничил проведение массовых мероприятий, и, например, в гонконгском Диснейленде работа уличных аттракционов была приостановлена в воскресенье, хотя сам парк остался открыт.

Тайфун «Матмо» стал двенадцатым циклоном, из-за которого в этом году в Гонконге объявляли тревогу, что является рекордом с 1946 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая объявили массовую эвакуацию в провинции Хайнань из-за приближения тайфуна «Матмо». Тайфун стал причиной угрозы наводнения и разрушений в регионе. Спасательные службы начали работы по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры.