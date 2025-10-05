Власти Хайнаня эвакуировали 144 тыс. человек из-за тайфуна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Хайнаня распорядились об эвакуации порядка 144 тыс. человек из-за приближающегося тайфуна «Матмо», передает ТАСС. На данный момент 114 тыс. жителей уже перемещены в безопасные районы.

Местное метеорологическое управление сообщило, что тропический циклон прошел в 60 километрах северо-восточнее острова. Ожидается, что «Матмо» достигнет побережья провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, а затем уйдет в Тонкинский залив и начнет ослабевать. По оценкам синоптиков, при выходе тайфуна на берег скорость ветра составит 42–48 метров в секунду.

Ранее власти Гуандуна распорядились эвакуировать свыше 150 тыс. человек. В регионе объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются проливные дожди и до 400 миллиметров осадков в отдельных районах.

