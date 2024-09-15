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Ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 1,6 млрд долларов
Тайфун «Яги», обрушившийся на Вьетнам, нанес стране ущерб на сумму 40 трлн донгов (свыше 1,63 млрд долларов), что может привести к снижению национального ВВП в 2024 году на 0,15 процентных пункта, заявил министр планирования и инвестиций республики Нгуен Чи Зунг.
По его словам, на севере страны тайфун и вызванный им паводок разрушил более 1,3 тыс. школ, 257 тыс. домов, повредил сотни плотин, дамб и многие другие объекты инфраструктуры, погибло свыше 2,3 млн голов домашнего скота и птицы, 262 тыс. гектаров площадей, занятых под рис и другие культуры, были смыты, передает ТАСС.
Чи Зунг добавил, что по прогнозам, из-за последствий стихии рост ВВП за снизится на 0,15 процентных пункта по сравнению со сценарием роста, предложенным в конце второго квартала (6,8-7%).
Ранее Вьетнамское информационное агентство сообщило, что по меньшей мере 233 человека погибли, еще 103 числятся пропавшими без вести в результате вызванного тайфуном «Яги» мощного паводка в северной части Вьетнама.