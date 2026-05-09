Ивангород получил почетное звание города воинской доблести

Ивангороду присвоено почетное звание «Город воинской доблести»

Tекст: Мария Иванова

Власти Ленинградской области официально закрепили за Ивангородом новый почетный статус, передает РИА «Новости».

Губернатор региона Александр Дрозденко лично передал соответствующий закон руководству муниципалитета.

Значимое событие состоялось на концерте «Берега Победы», приуроченном к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Губернатор Ленинградской области вручает копию областного закона главе муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Виктору Михайловичу Карпенко, главе администрации Ивангородского городского поселения Николаю Николаевичу Коломейцеву», – объявил со сцены ведущий Дмитрий Губерниев.

Патриотическая акция проходит у стен старинной крепости уже четвертый год подряд. Выступления артистов отлично видно и слышно зрителям как с российской, так и с эстонской стороны.

Для гостей праздника подготовили насыщенную музыкальную программу. Перед собравшимися выступили ансамбль «Криница», группа «На-На», ВИА «Белорусские легенды», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр «Стрит Бэнд».

Накануне Дня Победы в этот приграничный город массово направились граждане различных европейских государств.

Из-за огромного наплыва желающих отпраздновать 9 Мая в России на границе образовались многокилометровые очереди.