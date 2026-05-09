Депортированные из Эстонии прошли в «Бессмертном полку» в Ивангороде
В Ивангороде в Ленинградской области к памятной акции присоединились люди, ранее высланные эстонскими властями на территорию России, сообщили в администрации российского города.
Депортированные из Эстонии приняли участие в шествии «Бессмертного полка», которое состоялось в Ивангороде Ленинградской области, указали в городском руководстве, передает ТАСС.
«В шествии «Бессмертного полка» в Ивангороде сегодня можно было увидеть плакат с надписью «Бессмертный полк Эстония». Его несли люди, депортированные из Эстонии в Россию», – пояснили там.
Памятная акция также прошла в Кингисеппе Ленобласти. К ней присоединился глава региона Александр Дрозденко. Губернатор пронес портреты своих дедов – ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн Александра Дрозденко и связиста Якова Ромза, дошедшего до Одера и награжденного орденом Красной Звезды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дня Победы жители европейских стран массово направились в приграничный российский Ивангород. Перед праздником на границе между Эстонией и Россией образовались многокилометровые очереди. Всего всероссийская акция «Бессмертный полк» собрала более 13 млн участников.