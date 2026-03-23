Пилоты Air Canada погибли при столкновении с пожарной машиной в Ла-Гуардиа
NBC сообщил о гибели обоих пилотов при аварии в аэропорту Нью-Йорка
В аэропорту Нью-Йорка «Ла-Гуардиа» пассажирский самолет компании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной, в результате чего погибли оба пилота.
В результате столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту «Ла-Гуардиа» погибли оба пилота, сообщает NBC.
Катастрофа произошла в понедельник, когда воздушное судно столкнулось с транспортным средством на полосе. Вначале поступали сообщения о тяжелых травмах экипажа, однако позднее подтвердились самые трагические ожидания.
«Командир экипажа и второй пилот погибли», – говорится в официальном сообщении телеканала, которое приводит РИА «Новости».
На борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным Федерального управления гражданской авиации США, аварии подвергся двухдвигательный Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada Express, следовавший рейсом из Монреаля.
Полиция Нью-Йорка подтвердила факт столкновения с пожарной машиной, которая, по предварительной информации, принадлежала портовому управлению. Официальные данные о пострадавших среди пассажиров пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, диспетчер разрешил пожарной машине пересечение взлетно-посадочной полосы перед ударом.
Аэропорт Ла-Гуардия временно прекратил работу после инцидента с бортом Air Canada.
Ранее в этой же воздушной гавани при рулении столкнулись два лайнера авиакомпании Delta.