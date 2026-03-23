Аэропорт Нью-Йорка закрыли после столкновения самолета с наземным транспортом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Нью-йоркский аэропорт «Ла-Гуардия» временно прекратил работу после инцидента с участием самолета и наземного транспортного средства, передает РИА «Новости». По данным сервиса Flightradar24, самолет Express CRJ-900, принадлежащий авиакомпании Air Canada, прибыл в аэропорт и столкнулся на рулежной дорожке с одним из обслуживающих транспортных средств.

Видео очевидцев, опубликованное в интернете, подтверждает, что после высадки пассажиров носовая часть воздушного судна была приподнята.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года в аэропорту Ла-Гуардия два самолета United Airlines столкнулись на рулежной дорожке. Ранее в этом же аэропорту при инциденте с лайнерами авиакомпании Delta пострадал один человек. Американские власти ввели ограничения на движение вертолетов вокруг аэропорта Рейгана из-за другой авиакатастрофы.