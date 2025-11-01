Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.11 комментариев
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке на рулежной дорожке произошло столкновение двух самолетов United Airlines, сообщают в субботу американские СМИ.
Самолет United Airlines, который только что вернулся из Орландо, при рулении по территории аэропорта задел хвост другого самолета той же авиакомпании, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post
Второе воздушное судно в момент инцидента стояло неподвижно на рулежной дорожке.
Никто из пассажиров и членов экипажа не получил травм.
В начале октября в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета авиакомпании Delta, пострадал один человек.