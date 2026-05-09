Посол назвал визит Мирзиеева в Москву символом вклада Узбекистана в Победу

Tекст: Мария Иванова

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на торжества в честь 81-й годовщины Победы подчеркнул значимость вклада республики, передает РИА« Новости»,.

«Великая Победа стала общей победой народов всего Советского Союза... Особое место в этой общей истории занимает вклад узбекского народа», – заявил посол России Алексей Ерхов.

Дипломат напомнил, что узбекистанцы приняли на себя огромную долю испытаний тех лет. По его словам, отдельной страницей истории стала человечность местных жителей, приютивших сотни тысяч эвакуированных. Ерхов добавил, что забота о ветеранах и передача памяти молодым поколениям сохраняют победу живой.

С 1999 года праздник отмечается в республике как День памяти и почестей. Из 6,8 млн человек населения на фронт призвали свыше 1,95 млн, при этом 538 тыс. погибли, а почти 160 тыс. пропали без вести. В годы войны здесь возвели около 280 новых предприятий и приняли более 1,5 млн эвакуированных граждан.

Среди спасенных в тылу оказались 250 тыс. сирот. В настоящее время в стране проживают 60 ветеранов войны и около 5 тыс. работников трудового фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиеева приземлился в московском аэропорту накануне праздника.

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с зарубежным гостем в Представительском кабинете Сенатского дворца.

Глава государства назвал приезд узбекистанского коллеги на парад Победы знаком особых братских отношений.